Ідеальні вихідні гарантовано: серіали-драми 2025 року, від яких не зможете відірватись

У 2025 році у світ вийшло чимало блискучих драматичних серіалів, на які варто звернути увагу. Деякі з них виходили на стримінговій платформі Netflix, а інші – на різних стримінгах. Утім, усі вони безперечно варті уваги, адже вже полюбилися багатьом глядачам.

У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які саме серіали варто подивитися цими вихідними. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом наодинці чи з друзями.

Які серіали-драми 2025 року має побачити кожен?

"Земля Гангстерів"

Одна з найкращих серіальних драм 2025 року – це стрічка "Земля гангстерів". Кримінальна драма Гая Річі занурює глядача у протистояння двох гангстерських кланів. Вони співіснують на вулицях Лондона, однак не все так просто: кожна імперія може опинитися під загрозою.

"Земля Гангстерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – дві злочинні династії: Гаррігани та Стівенсони. Вони контролюють наркоринок і підпільний світ Лондона. Перед глядачем постає справжнє протистояння – боротьба за владу, зрада, злочини та безкомпромісний кримінальний світ.

Перший сезон налічує 10 епізодів, які точно зможуть прикрасити ваші вихідні. Стрічка має високі глядацькі рейтинги: на сайті IMDb серіал отримав 8,3 бала, а відгуки глядачів переважно захоплені. Вони відзначають акторську гру, колорит та неперевершену атмосферу, яку вміє створювати Гай Річі.

Одну з головних ролей зіграв Том Гарді, тож цей серіал просто не міг провалитися. Крім того, глядачі зазначають, що фінал має зав'язку на наступний сезон, тож усі вже з нетерпінням чекають на прем'єру нових епізодів.

Серед серіалів, які також можуть вам сподобатися, варто звернути увагу на такі стрічки:

"Єдина"

"Шибайголова: Народжений заново"

"Юнацтво"

"Пітт"

Кожен із цих кінопроєктів має власну історію, яка не залишає байдужим. Тож обирайте стрічку для себе та дозвольте собі відірватися від буденності й зануритися у світ кіно.