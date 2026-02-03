4 серіали на Netflix, які не поступаються "Бріджертонам"
- Серед серіалів на Netflix, які не поступаються "Бріджертонам", є "Імператриця", "Корона", "Гепард" та "Настанови для панянок".
- "Імператриця" має 2 сезони з 12 серіями, "Корона" – 6 сезонів з 60 серіями, "Гепард" – 1 сезон з 6 серіями, "Настанови для панянок" – 1 сезон з 8 серіями.
29 січня на Netflix вийшли перші чотири епізоди популярного серіалу "Бріджертони". Прем'єра другої частини, на яку з нетерпінням чекають прихильники, відбудеться вже наприкінці цього місяця, 26 лютого.
У матеріалі 24 Каналу читайте, які серіали на Netflix не поступаються "Бріджертонам". Дивіться їх, поки в очікуванні продовження історія про Бенедикта та дівчину, яка полонила його серце.
Серіали на Netflix, які не поступаються "Бріджертонам"
"Імператриця"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 12
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Сестри Гелен та Єлизавета відправляються до імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа, адже чоловік має освідчитися Гелен. Проте неочікувано правитель змінює своє рішення.
Річ у тім, що Єлизавета і Франц закохуються одне в одного. Дівчина стає нареченою імператора і потрапляє у чужий для неї світ, де панує напруженість, плетуть інтриги та виникають скандали.
"Імператриця": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Корона"
- Кількість сезонів: 6
- Кількість серій: 60
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
У серіалі розповідається про життя королеви Великої Британії Єлизавети II. Історія починається з ранніх років правління монархині після смерті її батька, короля Георга VI. Дівчина посіла престол у 25-річному віці.
"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Гепард"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 7.510
Це історія про життя дона Фабріціо Корбера, принца Саліни, та його родини під час завоювання Гарібальді. Одного разу вони втікають до маєтку Доннафугата і їхнє становище стає хитким. Родині доведеться адаптуватися до нових часів, щоб вижити, інакше вони можуть загинути.
"Гепард": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Настанови для панянок"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
У центрі сюжету – компаньйонка Елена Б'янда, яку дон Педро Менсія бере на випробувальний термін, щоб вона наглядала за його трьома незаміжніми доньками: Крістіною, Сарою та Карлотою. Так, жінка потрапляє у світ кохання, скандалів та інтриг.
"Настанови для панянок": дивіться онлайн трейлер серіалу