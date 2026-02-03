4 серіали на Netflix, які не поступаються "Бріджертонам"

29 січня на Netflix вийшли перші чотири епізоди популярного серіалу "Бріджертони". Прем'єра другої частини, на яку з нетерпінням чекають прихильники, відбудеться вже наприкінці цього місяця, 26 лютого.

У матеріалі 24 Каналу читайте, які серіали на Netflix не поступаються "Бріджертонам". Дивіться їх, поки в очікуванні продовження історія про Бенедикта та дівчину, яка полонила його серце.

Серіали на Netflix, які не поступаються "Бріджертонам"

"Імператриця"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 12

: 12 Рейтинг IMDb: 7.8/10

Сестри Гелен та Єлизавета відправляються до імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа, адже чоловік має освідчитися Гелен. Проте неочікувано правитель змінює своє рішення.

Річ у тім, що Єлизавета і Франц закохуються одне в одного. Дівчина стає нареченою імператора і потрапляє у чужий для неї світ, де панує напруженість, плетуть інтриги та виникають скандали.

"Імператриця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій : 60

: 60 Рейтинг IMDb: 8.6/10

У серіалі розповідається про життя королеви Великої Британії Єлизавети II. Історія починається з ранніх років правління монархині після смерті її батька, короля Георга VI. Дівчина посіла престол у 25-річному віці.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Гепард"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.510

Це історія про життя дона Фабріціо Корбера, принца Саліни, та його родини під час завоювання Гарібальді. Одного разу вони втікають до маєтку Доннафугата і їхнє становище стає хитким. Родині доведеться адаптуватися до нових часів, щоб вижити, інакше вони можуть загинути.

"Гепард": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Настанови для панянок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.1/10

У центрі сюжету – компаньйонка Елена Б'янда, яку дон Педро Менсія бере на випробувальний термін, щоб вона наглядала за його трьома незаміжніми доньками: Крістіною, Сарою та Карлотою. Так, жінка потрапляє у світ кохання, скандалів та інтриг.

"Настанови для панянок": дивіться онлайн трейлер серіалу