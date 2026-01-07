Подивіться їх, коли немає світла: 10 популярних серіалів на Netflix

Снігопади та мороз стали причиною того, що відключень світла побільшало. Оскільки на вулиці холодно, то надаємо перевагу проведенню часу вдома. А Netflix саме опублікували рейтинг серіалів, які українці дивляться зараз найчастіше.

На першому місці – фінальний сезон "Дивних див", який вже наробив галасу в мережі. А повний рейтинг – дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.

Теж цікаво Ще один український фільм тепер можна подивитися на Netflix

Які серіали Netflix найчастіше дивляться українці?

"Дивні дива", 5 сезон

5 сезон цього серіалу, який став справжнім культурним феноменом, викликав обурення серед багатьох фанатів. Після цього творці серіалу анонсували вихід документального фільму, де розкриють всі залаштунки. А також брати Даффери підтвердили роботу над повноцінним спін-оффом, де обіцяють нових героїв та абсолютно іншу міфологію "Всесвіту".

"Дивні дива", 5 сезон: дивіться онлайн трейлер фіналу

"Утікай"

Другим у рейтингу є мінісеріал "Утікай", про який гудять користувачі тредс. Цей 8-серійний трилер легко можна подивитися за вечір. За сюжетом, батько розшукує свою доньку, яка раптово зникла. Так чоловік потрапляє в епіцентр розслідування вбивства й натрапляє на таємниці, які можуть знищити його сім'ю.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дивні дива", 1 сезон

Фінальний сезон "Дивних див" викликав стільки ажіотажу в мережі, що ті, хто досі не бачив цей американський драматичний науково-фантастичний серіал, серіал, вирішили переглянути його. У центрі сюжету – зникнення хлопчика у маленькому містечку. Містяни розкривають таємницю, пов'язану з секретними експериментами, жахливими надприродними силами й незвичайною дівчинкою.

"Дивні дива", 1 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз дивляться:

"Людина проти немовляти", 1 сезон;

"Емілі в Парижі", 5 сезон;

"Дивні дива", 2 сезон;

"Дивні дива", 3 сезон;

"Дивні дива", 4 сезон;

"Місто тіней", мінісеріал;

"Звір у мені", мінісеріал.

Одразу 4 українські фільми зараз серед найпопулярніших в Україні

Також стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг фільмів, які переглядають найчастіше. В Україні в топі зараз одразу 4 вітчизняні стрічки: "Потяг у 31 грудня", "Потяг до Різдва", "Антарктида", "Батьківські збори".