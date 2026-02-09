3 високорейтингові серіали про маніяків, від яких неможливо відірватись
Серіали про маніяків мають захопливий сюжет, який тримає у напрузі протягом усіх серій. Ніколи не знаєш, чого очікувати у наступному епізоді, що додає історії інтриги.
24 Канал розповість, які серіали про маніяків варто подивитися. Якщо ви прихильники таких історій – зберігайте добірку.
Які серіали про маніяків подивитися?
"Декстер"
- Кількість сезонів: 8
- Кількість серій: 96
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Події серіалу розгортаються у Маямі. У центрі сюжету – судовий експерт Декстер Морган, який працює у поліції. Проте, крім того, він є серійним убивцею. Чоловік дотримується "Кодексу Гаррі", який написав його названий батько – колишній поліцейський, щоб син не зіштовхувався з неприємностями.
Завдяки батьку Декстер уміє приховувати сліди. Його жертви – це злочинці, а не звичайні люди. Головний герой вбиває їх, розчленовує і позбавляється від тіл. Проте одного разу Моргану кидають виклик.
"Декстер": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Ти"
- Кількість сезонів: 5
- Кількість серій: 50
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
У першому сезоні розповідається про менеджера книжкового магазину Джо Голдберга, який працює у Нью-Йорку. Якось він знайомиться з письменницею Ґвіневрою Бек і закохується у неї. Чоловік слідкує за жінкою за допомогою соціальних мереж та інших технологій і позбавляється того, що може зашкодити їхнім почуттям.
"Ти": дивіться онлайн огляд 1 сезону
"Мисливець за розумом"
- Кількість сезонів: 2
- Кількість серій: 19
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Часто правоохоронці повинні з'ясувати, як мислять злочинці, щоб упіймати їх. Це роблять агенти ФБР Голден Форд і Білл Тенч. Головні герої намагаються зрозуміти серійних убивць, вивчаючи їхню психіку.
"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер серіалу