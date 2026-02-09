24 Канал розповість, які серіали про маніяків варто подивитися. Якщо ви прихильники таких історій – зберігайте добірку.

Теж цікаво 4 нові мінісеріали, які вам точно сподобаються

Які серіали про маніяків подивитися?

"Декстер"

Кількість сезонів : 8

: 8 Кількість серій : 96

: 96 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Події серіалу розгортаються у Маямі. У центрі сюжету – судовий експерт Декстер Морган, який працює у поліції. Проте, крім того, він є серійним убивцею. Чоловік дотримується "Кодексу Гаррі", який написав його названий батько – колишній поліцейський, щоб син не зіштовхувався з неприємностями.

Завдяки батьку Декстер уміє приховувати сліди. Його жертви – це злочинці, а не звичайні люди. Головний герой вбиває їх, розчленовує і позбавляється від тіл. Проте одного разу Моргану кидають виклик.

"Декстер": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ти"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 50

: 50 Рейтинг IMDb: 7.6/10

У першому сезоні розповідається про менеджера книжкового магазину Джо Голдберга, який працює у Нью-Йорку. Якось він знайомиться з письменницею Ґвіневрою Бек і закохується у неї. Чоловік слідкує за жінкою за допомогою соціальних мереж та інших технологій і позбавляється того, що може зашкодити їхнім почуттям.

"Ти": дивіться онлайн огляд 1 сезону

"Мисливець за розумом"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 19

: 19 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Часто правоохоронці повинні з'ясувати, як мислять злочинці, щоб упіймати їх. Це роблять агенти ФБР Голден Форд і Білл Тенч. Головні герої намагаються зрозуміти серійних убивць, вивчаючи їхню психіку.

"Мисливець за розумом": дивіться онлайн трейлер серіалу