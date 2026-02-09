24 Канал расскажет, какие сериалы о маньяках стоит посмотреть. Если вы сторонники таких историй – сохраняйте подборку.
"Декстер"
- Количество сезонов: 8
- Количество серий: 96
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
События сериала разворачиваются в Майами. В центре сюжета – судебный эксперт Декстер Морган, который работает в полиции. Однако, кроме того, он является серийным убийцей. Мужчина придерживается "Кодекса Гарри", который написал его названный отец – бывший полицейский, чтобы сын не сталкивался с неприятностями.
Благодаря отцу Декстер умеет скрывать следы. Его жертвы – это преступники, а не обычные люди. Главный герой убивает их, расчленяет и избавляется от тел. Однако однажды Моргану бросают вызов.
"Декстер": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ты"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 50
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
В первом сезоне рассказывается о менеджере книжного магазина Джо Голдберге, который работает в Нью-Йорке. Однажды он знакомится с писательницей Гвиневрой Бек и влюбляется в нее. Мужчина следит за женщиной с помощью социальных сетей и других технологий и избавляется от того, что может повредить их чувствам.
"Ты": смотрите онлайн обзор 1 сезона
"Охотник за разумом"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 19
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
Часто правоохранители должны выяснить, как мыслят преступники, чтобы поймать их. Это делают агенты ФБР Голден Форд и Билл Тенч. Главные герои пытаются понять серийных убийц, изучая их психику.
"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер сериала