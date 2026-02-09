24 Канал расскажет, какие сериалы о маньяках стоит посмотреть. Если вы сторонники таких историй – сохраняйте подборку.

Тоже интересно 4 новых мини-сериала, которые вам точно понравятся

Какие сериалы про маньяков посмотреть?

"Декстер"

Количество сезонов : 8

: 8 Количество серий : 96

: 96 Рейтинг IMDb: 8.6/10

События сериала разворачиваются в Майами. В центре сюжета – судебный эксперт Декстер Морган, который работает в полиции. Однако, кроме того, он является серийным убийцей. Мужчина придерживается "Кодекса Гарри", который написал его названный отец – бывший полицейский, чтобы сын не сталкивался с неприятностями.

Благодаря отцу Декстер умеет скрывать следы. Его жертвы – это преступники, а не обычные люди. Главный герой убивает их, расчленяет и избавляется от тел. Однако однажды Моргану бросают вызов.

"Декстер": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ты"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий : 50

: 50 Рейтинг IMDb: 7.6/10

В первом сезоне рассказывается о менеджере книжного магазина Джо Голдберге, который работает в Нью-Йорке. Однажды он знакомится с писательницей Гвиневрой Бек и влюбляется в нее. Мужчина следит за женщиной с помощью социальных сетей и других технологий и избавляется от того, что может повредить их чувствам.

"Ты": смотрите онлайн обзор 1 сезона

"Охотник за разумом"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий : 19

: 19 Рейтинг IMDb: 8.6/10

Часто правоохранители должны выяснить, как мыслят преступники, чтобы поймать их. Это делают агенты ФБР Голден Форд и Билл Тенч. Главные герои пытаются понять серийных убийц, изучая их психику.

"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер сериала