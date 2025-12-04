5 захопливих серіалів, які варто подивитись після важкого робочого дня

У моменти, коли світ розсипається на уламки, а секунди вирішують долі людей, на сцену виходять ті, чия робота – рятувати. Вони не літають, не мають надздібностей і не шукають слави. А їхні суперсили – це стійкість, командна робота, швидкість рішень і готовність ризикувати всім заради порятунку інших.

24 Канал пропонує добірку історій про парамедиків, поліцейських, рятувальників, які працюють на межі можливого. Від драматичних шоу до добрих комедійних сюжетів, від корейського трилера до нового українського серіалу: кожен з проєктів розкриває світ тих, хто першим приходить на допомогу.

"9-1-1: Самотня зірка"

Проєкт розповідає про спільну роботу поліцейських, пожежників, парамедиків і операторів 911.

Після кризи в особистому житті офіцер пожежного департаменту Оуен Стренд вирішує почати все з нуля. Разом із сином він залишає Нью-Йорк і перебирається до Остіна, сподіваючись, що нове середовище допоможе їм вилікувати старі рани. У Техасі Оуен намагається знайти своє місце в новій команді та занурюється в життя місцевої громади. Оуен вчиться знову довіряти, говорити про важливе й дозволяти собі бути вразливим.

"9-1-1: Самотня зірка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Паралельно з особистими змінами головний герой разом з командою рятує людей із найнебезпечніших ситуацій, бореться зі стихією вогню та стикається з гострими соціальними проблемами. У серіалі порушують теми дискримінації, корупції, моральних дилем і відповідальності, з якими першими зіштовхуються саме рятувальники.

"Служба 112"

16-серійний серіал розповідає про спільну роботу українських поліцейських, рятувальників, парамедиків. Щодня вони приходять на порятунок, часто ризикуючи власним життям. Кожен виклик – це боротьба з часом, а кожне рішення може коштувати життя. Та за формою ховаються звичайні люди з власними проблемами, коханням і втратами. В кожного з персонажів – власне життя і виклики, які також треба долати. Як вони з цим справляється? І де знаходять сили на щоденну боротьбу?

У ролях – Артем Позняк, Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Катерина Варченко, Юрій Вихованець, Роман Ясіновський, Катерина Вишнева та інші актори, які створили переконливу, емоційну та напружену історію про справжній героїзм.

"Служба 112": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більшість сюжетів засновані на реальних подіях, проєкт знятий у співпраці з МВС, ДСНС та Нацполіцією. До зйомок залучили справжню техніку та екіпірування, а актори вчилися користуватися професійними інструментами, щоб передати роботу екстрених служб максимально правдиво. Прем'єра стартує з 8 грудня на ICTV2.

"Пожежна служба Такоми"

Американський комедійний серіал знайомить глядачів із командою рятувальників із міста Такома, де майже щодня ллють дощі, а пожежі трапляються хіба що в теорії.Місцеві пожежники, щоб не з'їхати з глузду від нудьги, вигадують дивні змагання, кумедні випробування та нескінченні жарти. Однак спокійна рутина різко змінюється, коли для перевірки роботи пожежної частини прибуває інспекторка.

"Пожежна служба Такоми": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але саме в цей час на пожежників раптом починають сипатися реальні, непередбачувані й по-справжньому екстрені пригоди. Серіал із гумором показує життя рятувальників без героїчного фльору, але з великою любов'ю до професії та до самої команди, яка навіть у хаосі залишається сім'єю.

"Країна вогню"

Головний персонаж, Боде Донован, відбуває покарання у в'язниці та відчайдушно шукає шанс виправити помилки минулого.

Така можливість з'являється, коли йому пропонують приєднатися до роботи з підрозділами Cal Fire, допомагаючи гасити масштабні лісові пожежі. Донован опиняється серед професійних рятувальників і тих, хто як і він, прагне другого шансу.

"Країна вогню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал показує, як люди, опинившись у крайніх обставинах, можуть переосмислити своє життя. Через боротьбу з вогнем вони долають власні страхи та внутрішні бар'єри, відкриваючи шлях до нового майбутнього.

"Перші рятувальники"

Корейський телесеріал, сюжет якого зосереджений на житті детектива поліції Чін Хо-ге, пожежника Пон До-джина та парамедикині Сон Соль. Життя головних героїв тісно переплітаються через справи, у яких залучені всі троє.

"Перші рятувальники": дивіться онлайн трейлер серіалу

Проєкт демонструє сувору й часто емоційно виснажливу реальність роботи тих, хто першими реагує на надзвичайну подію. Це напружений трилер, створений як подяка всім, хто щодня виходить на виклики, рятуючи людей.

Не пропустіть серіал про героїв, що завжди поруч з 8 грудня на ICTV2.