На Netflix вийшов мінісеріал про скандального репера P․Diddy

2 грудня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра. Світ побачила документальна стрічка "Шон Комбс: Розплата" про скандального репера P. Diddy.

Серіал висвітлює всі тонкощі його брудного життя незадовго до арешту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.

Що відомо про серіал "Шон Комбс: Розплата"?

Над стрічкою працювала режисерка Алекс Степлтон, а продюсером став 50 Cent. Творці вирішили показати шлях P. Diddy – від його музичної кар'єри та бізнесу до численних скандалів і серйозних звинувачень, які супроводжували його протягом останніх років.

У фільмі використано архівні кадри, приватні відео та аудіозаписи, які раніше не були оприлюднені. Окрім цього, робота порушує важливу тему ідеалізації знаменитостей у сучасному суспільстві. Творці прагнули показати "реальні історії без прикрас".

"Шон Комбс: Розплата": дивіться онлайн трейлер серіалу

Утім, сам репер різко засудив проєкт. Його представник назвав стрічку "ганебним наклепницьким матеріалом" і навіть намагався засудити стримінгову платформу Netflix.

Водночас відомо, що 50 Cent, який є продюсером проєкту, є давнім супротивником P. Diddy та неодноразово натякав на його причетність до гучних і брудних скандалів.

Що відомо про скандального репера P. Diddy?