На Netflix вийшов мінісеріал про скандального репера P․Diddy
- 2 грудня 2025 року на Netflix вийшов мінісеріал "Шон Комбс: Розплата" про репера P. Diddy, режисером якого стала Алекс Степлтон, а продюсером – 50 Cent.
- У жовтні 2025 року P. Diddy був засуджений до 50 місяців ув'язнення за перевезення людей з метою проституції, але його не визнали винним у деяких інших звинуваченнях.
2 грудня 2025 року на стримінговій платформі Netflix відбулася довгоочікувана прем'єра. Світ побачила документальна стрічка "Шон Комбс: Розплата" про скандального репера P. Diddy.
Серіал висвітлює всі тонкощі його брудного життя незадовго до арешту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Variety.
Рекомендуємо 5 сезон "Дивних див" побив усі рекорди Netflix за кількістю переглядів
Що відомо про серіал "Шон Комбс: Розплата"?
Над стрічкою працювала режисерка Алекс Степлтон, а продюсером став 50 Cent. Творці вирішили показати шлях P. Diddy – від його музичної кар'єри та бізнесу до численних скандалів і серйозних звинувачень, які супроводжували його протягом останніх років.
Читайте також Що відомо про життя та кар'єру репера P․ Diddy, що причетний до гучного секс-скандалу Голлівуду
У фільмі використано архівні кадри, приватні відео та аудіозаписи, які раніше не були оприлюднені. Окрім цього, робота порушує важливу тему ідеалізації знаменитостей у сучасному суспільстві. Творці прагнули показати "реальні історії без прикрас".
"Шон Комбс: Розплата": дивіться онлайн трейлер серіалу
Утім, сам репер різко засудив проєкт. Його представник назвав стрічку "ганебним наклепницьким матеріалом" і навіть намагався засудити стримінгову платформу Netflix.
Водночас відомо, що 50 Cent, який є продюсером проєкту, є давнім супротивником P. Diddy та неодноразово натякав на його причетність до гучних і брудних скандалів.
Що відомо про скандального репера P. Diddy?
- У жовтні 2025 року репера засудили до 50 місяців ув'язнення.
- Його звинувачують у перевезенні людей з метою проституції.
- Також йому інкримінували низку особливо тяжких злочинів, зокрема злочинну діяльність і торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.
- За цими обвинуваченнями йому могла загрожувати довічна тюрма, однак у цій частині його не визнали винним.