На Netflix вышел мини-сериал о скандальном рэпере P․Diddy

2 декабря 2025 года на стриминговой платформе Netflix состоялась долгожданная премьера. Мир увидела документальная лента "Шон Комбс: Расплата" о скандальном рэпере P. Diddy.

Сериал освещает все тонкости его грязной жизни незадолго до ареста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

Рекомендуем 5 сезон "Очень странных дел" побил все рекорды Netflix по количеству просмотров

Что известно о сериале "Шон Комбс: Расплата"?

Над лентой работала режиссер Алекс Степлтон, а продюсером стал 50 Cent. Создатели решили показать путь P. Diddy – от его музыкальной карьеры и бизнеса до многочисленных скандалов и серьезных обвинений, которые сопровождали его в течение последних лет.

Читайте также Что известно о жизни и карьере рэпера P․ Diddy, причастного к громкому секс-скандалу Голливуда

В фильме использованы архивные кадры, частные видео и аудиозаписи, которые ранее не были обнародованы. Кроме этого, работа поднимает важную тему идеализации знаменитостей в современном обществе. Создатели стремились показать "реальные истории без прикрас".

"Шон Комбс: Расплата": смотрите онлайн трейлер сериала

Впрочем, сам рэпер резко осудил проект. Его представитель назвал ленту "позорным клеветническим материалом" и даже пытался осудить стриминговую платформу Netflix.

В то же время известно, что 50 Cent, который является продюсером проекта, является давним противником P. Diddy и неоднократно намекал на его причастность к громким и грязным скандалам.

Что известно о скандальном рэпере P. Diddy?