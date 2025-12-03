Сериал освещает все тонкости его грязной жизни незадолго до ареста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.
Что известно о сериале "Шон Комбс: Расплата"?
Над лентой работала режиссер Алекс Степлтон, а продюсером стал 50 Cent. Создатели решили показать путь P. Diddy – от его музыкальной карьеры и бизнеса до многочисленных скандалов и серьезных обвинений, которые сопровождали его в течение последних лет.
В фильме использованы архивные кадры, частные видео и аудиозаписи, которые ранее не были обнародованы. Кроме этого, работа поднимает важную тему идеализации знаменитостей в современном обществе. Создатели стремились показать "реальные истории без прикрас".
"Шон Комбс: Расплата": смотрите онлайн трейлер сериала
Впрочем, сам рэпер резко осудил проект. Его представитель назвал ленту "позорным клеветническим материалом" и даже пытался осудить стриминговую платформу Netflix.
В то же время известно, что 50 Cent, который является продюсером проекта, является давним противником P. Diddy и неоднократно намекал на его причастность к громким и грязным скандалам.
Что известно о скандальном рэпере P. Diddy?
- В октябре 2025 года рэпера приговорили к 50 месяцам заключения.
- Его обвиняют в перевозке людей с целью проституции.
- Также ему инкриминировали ряд особо тяжких преступлений, в частности преступную деятельность и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.
- По этим обвинениям ему могла грозить пожизненная тюрьма, однако в этой части его не признали виновным.