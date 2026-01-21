Новий кримінальний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись за один вечір

15 січня 2026 року на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра серіалу "Сім циферблатів Аґати Крісті". Це британський драматичний кінопроєкт, знятий за мотивами роману Агати Крісті.

Стрічка уже встигла полюбитися багатьом українським глядачам. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та інші переваги стрічки.

Рекомендуємо Популярний український детективний серіал продовжили на 2 сезон

Що відомо про мінісеріал "Сім циферблатів Аґати Крісті"?

Справжньою перевагою цього мінісеріалу є кількість епізодів – стрічка налічує всього три серії, які легко можна переглянути за один вечір, тим більше що сюжет тримає в напрузі від початку й до самого фіналу.

І хоча прем'єра відбулася зовсім нещодавно, серіал уже став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів. Наразі він посідає друге місце в рейтингу, поступаючись лише серіалу "Його та її", про який активно говорить мережа.

"Сім циферблатів Аґати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

Кримінальна історія розгортається навколо вбивства в одному з розкішних маєтків. Леді Айліна Брент – жінка гострого розуму й неабиякої наполегливості – береться розгадати цю таємницю. Фінал покаже, чи вдасться їй докопатися до правди, а також хто стане її союзником, а хто – перешкоджатиме на цьому шляху.

Головні ролі у серіалі виконали Гелена Бонем Картер, Мартін Фріман, Міа МакКенна-Брюс, Корі Мілкріст, Едвард Блюмель, Набхан Різван, Алекс Макквін, Елла-Рей Сміт та Гай Сінер.

Які ще серіали зараз популярні на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix українці зараз активно переглядають кілька популярних серіалів. Кримінальний детективний мінісеріал "Його і її" посідає перше місце в рейтингу та вже встиг здобути прихильність глядачів – про нього активно обговорюють у мережі.

Також у списку популярних – серіал "Утікай", прем'єра якого відбулася 1 січня 2026 року. До рейтингу найпопулярніших проєктів входять і всі сезони "Дивних див", а також п'ятий сезон "Емілі в Парижі".

Серед цих різножанрових кіноісторій кожен зможе знайти стрічку для ідеального кіновечора. Обирайте свого фаворита й не забудьте про попкорн – він зробить перегляд ще захопливішим.