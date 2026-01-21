Новый криминальный минисериал на Netflix, который можно посмотреть за один вечер

15 января 2026 года на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера сериала "Семь циферблатов Агаты Кристи". Это британский драматический кинопроект, снятый по мотивам романа Агаты Кристи.

Лента уже успела полюбиться многим украинским зрителям. В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и других преимуществах ленты.

Что известно о минисериале "Семь циферблатов Агаты Кристи"?

Настоящим преимуществом этого минисериала является количество эпизодов – лента насчитывает всего три серии, которые легко можно посмотреть за один вечер, тем более что сюжет держит в напряжении от начала и до самого финала.

И хотя премьера состоялась совсем недавно, сериал уже стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix среди украинских зрителей. Сейчас он занимает второе место в рейтинге, уступая лишь сериалу "Его и ее", о котором активно говорит сеть.

Криминальная история разворачивается вокруг убийства в одном из роскошных поместий. Леди Айлина Брент – женщина острого ума и большой настойчивости – берется разгадать эту тайну. Финал покажет, удастся ли ей докопаться до правды, а также кто станет ее союзником, а кто – будет препятствовать на этом пути.

Главные роли в сериале исполнили Хелена Бонэм Картер, Мартин Фриман, Миа МакКенна-Брюс, Кори Милкрист, Эдвард Блюмель, Набхан Ризван, Алекс Маккуин, Элла-Рэй Смит и Гай Синер.

