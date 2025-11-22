Секрет "Сімпсонів": Барт говорить голосом жінки, а понад 100 героїв озвучені одним актором

Мультсеріал "Сімпсони" перебуває у постійному виробництві з 1989 року. Уже понад 20 років українські актори дубляжу займаються озвучуванням історії про родину з містечка Спрингфілд.

Хто хоча б раз чув саме український дубляж, то точно скаже, що він найкращий. У матеріалі 24 Каналу пропонуємо дізнатись, хто ховається за героями мультсеріалу, чиї голоси ми чуємо вже десятки років.

Також дивіться Найцікавіші фільми про спецагентів, від яких неможливо відірватись

Хто озвучує мультсеріал "Сімпсони"?

Гомера Сімпсона та деяких інших чоловічих персонажів озвучує неповторний Євген Малуха. Хто не знає, то саме його голосом говорив Альф – головний герой однойменного телесеріалу, доктор Хаус, а ще актора можна почути у "Піратах Карибського моря", "Шрек", "Злюки бобри", "Друзі" тощо.

Євгена також називають батьком українського дубляжу.

Євген Малуха озвучує "Сімпсони": дивіться відео онлайн

А от Барт Сімпсон – найголовніший бешкетник родини, розмовляє голосом Ганни Лев. Сьогодні просто неможливо уявити, щоб цей персонаж мав інше озвучення.

Крім того, її голосом говорять персонажі "Футурами", "Південного Парку", "КітПес" тощо.

Ганна Лев озвучує Барта Сімпсона: дивіться відео онлайн

А ось Мардж та Ліса Сімпсони, а ще Патті та Сельма говорять голосом Ірини Дорошенко. Окрім дубляжу акторка працює з 1978 року у Національному українському драматичному театрі імені Івана Франка.

Актори дубляжу озвучують мультсеріал "Сімпсони": дивіться відео онлайн

Ще однією зіркою українського дубляжу є Юрій Коваленко, також відомий як "ДокторЗвук". Цікавий факт, що чоловік двічі потрапляв до Книги рекордів України, який може імітувати 500 голосів і звуків та 19 іноземних мов. Його рекорд досі ніхто не побив.

Повертаючись до "Сімпсонів", то тут важко виділити одного героя, який говорить голосом Юрія. А все через те, що актор дубляжу озвучив аж 27 головних та 100 другорядних персонажів.

Юрій Коваленко озвучує "Сімпсонів": дивіться відео онлайн

Сьогодні важко уявити, щоб наші улюблені герої говорили іншими голосами. Тому вибір, який впав саме на цих акторів дубляжу, точно найкращий для глядача.

А чи знали ви про неординарні фанатські теорії про фільм "Сам удома", де Кевін, ймовірно, привид, а його батько – голова мафіозного клану.