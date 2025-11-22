Секрет "Симпсонов": Барт говорит голосом женщины, а более 100 героев озвучены одним актером

Мультсериал "Симпсоны" находится в постоянном производстве с 1989 года. Уже более 20 лет украинские актеры дубляжа занимаются озвучиванием истории о семье из городка Спрингфилд.

Кто хотя бы раз слышал именно украинский дубляж, то точно скажет, что он лучший. В материале 24 Канала предлагаем узнать, кто скрывается за героями мультсериала, чьи голоса мы слышим уже десятки лет.

Также смотрите Самые интересные фильмы о спецагентах, от которых невозможно оторваться

Кто озвучивает мультсериал "Симпсоны"?

Гомера Симпсона и некоторых других мужских персонажей озвучивает неповторимый Евгений Малуха. Кто не знает, то именно его голосом говорил Альф – главный герой одноименного телесериала, доктор Хаус, а еще актера можно услышать в "Пиратах Карибского моря", "Шрек", "Злюки бобры", "Друзья" и другие.

Евгения также называют отцом украинского дубляжа.

Евгений Малуха озвучивает "Симпсоны": смотрите видео онлайн

А вот Барт Симпсон – самый главный озорник семьи, разговаривает голосом Анны Лев. Сегодня просто невозможно представить, чтобы этот персонаж имел другую озвучку.

Кроме того, ее голосом говорят персонажи "Футурамы", "Южного Парка", "КотПес" и тому подобное.

Анна Лев озвучивает Барта Симпсона: смотрите видео онлайн

А вот Мардж и Лиса Симпсоны, а еще Патти и Сельма говорят голосом Ирины Дорошенко. Кроме дубляжа актриса работает с 1978 года в Национальном украинском драматическом театре имени Ивана Франко.

Актеры дубляжа озвучивают мультсериал "Симпсоны": смотрите видео онлайн

Еще одной звездой украинского дубляжа является Юрий Коваленко, также известный как "ДокторЗвук". Интересный факт, что он дважды попадал в Книгу рекордов Украины, который может имитировать 500 голосов и звуков и 19 иностранных языков. Его рекорд до сих пор никто не побил.

Возвращаясь к "Симпсонам", то трудно выделить одного героя, который говорит голосом Юрия. А все потому, что актер дубляжа озвучил аж 27 главных и 100 второстепенных персонажей.

Юрий Коваленко озвучивает "Симпсонов": смотрите видео онлайн

Сегодня трудно представить, чтобы наши любимые герои говорили другими голосами. Поэтому выбор, который пал именно на этих актеров дубляжа, точно лучший для зрителя.

А знали ли вы о неординарных фанатских теориях о фильме "Один дома", где Кевин, вероятно, призрак, а его отец – глава мафиозного клана.