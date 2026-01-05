Українці масово переглядають новий комедійний мінісеріал на Netflix

5 грудня 2025 року відбулася прем'єра мінісеріалу "Сицилійський експрес". Це італійська комедійна драма, яка стала однією з найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix.

Стрічка ідеально підходить для вечірнього перегляду з рідними. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про сюжет, кількість епізодів та акторський склад, які точно захочеться побачити у цьому кінопроєкті.

Що відомо про мінісеріал "Сицилійський експрес"?

Величезною перевагою італійських фільмів та серіалів є те, що вони зазвичай несуть легкий сюжет і не навантажують глядача надто складними сенсами. Однак це не про цей мінісеріал, адже він поєднав у собі не лише легкість та гумор, а й справді важливі теми.

Ще одна перевага серіалу – всього 5 епізодів тривалістю близько 30 хвилин кожен. Тож за 2,5 години ви зможете переглянути всі серії та розслабитися наодинці або з рідними. Мінісеріал входить до числа найпопулярніших серед українських глядачів на стримінговій платформі Netflix.

Режисерами проєкту стали Сальваторе Фікарра та Валентино Піконе. Головні ролі виконали такі актори:

Сальво Фікарра,

Валентино Піконе,

Катя Фоллеза,

Барбара Табіта,

Массіміліано Тортора,

Серджіо Вастано.

Про що сюжет мінісеріалу "Сицилійський експрес"?

Сюжет наповнений легким італійським гумором і розгортається навколо двох друзів із Сицилії – Сальво та Валентино, які працюють у лікарні. У домі їх чекають рідні, що дуже за ними сумують, тож хлопці часто змушені повертатися додому. Однак останнім часом їм постійно перешкоджає адміністратор клініки.

"Сицилійський експрес": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Напередодні Різдва стається справжнє диво: Сальво та Валентино вирішують їхати додому, але дорогою натрапляють на сміттєвий бак, який виявляється порталом. Хлопці несподівано опиняються вдома, і це стає для них найкращим подарунком – завдяки баку вони розуміють, що можуть переміщатися між містами супершвидко. Вони починають активно користуватися цим порталом, але ще не усвідомлюють, до чого це може призвести.