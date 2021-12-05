Скандальні постери та цензура: творці "Мого юного принца" відповіли на бурхливі емоції глядачів

Коли глядачі дізналися, що фільм "Мій юний принц", який показує ЛГБТ-персонажів, отримав державну підтримку у розмірі 20 мільйонів гривень, у мережі розгорівся скандал. Депутати вимагають скасувати фінансування, інші бурхливо обговорюють постери, які ви бачили у першій частині інтерв’ю. Редакція Кіно 24 запитала в авторів картини, що вони про це думають.

У першій частині інтерв’ю ми розповіли про сюжет фільму, його ідею, тематику (юнацький максималізм, самотність, ЛГБТ), роботу з акторами та про цьогорічну перемогу у пітчингу від Держкіно. У продовженні читайте про 20 мільйонів, які держава виділила на фінансування стрічки, цензуру за ідеологічними переконаннями, скандальні постери, які, за словами депутатів, ображають релігійні почуття християн та коли очікувати на прем’єру.

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Інтерв’ю з Олексієм Гладушевським та Хачатуром Васіляном: 2 частина

На сесії Львівської облради депутат Олег Панькевич емоційно звернувся Мінкульту з вимогою не фінансувати виробництво фільму "Мій юний принц". За його словами, держава планує профінансувати виробництво фільму, в якому глумляться над християнством. Також у мережі створили петицію щодо скасування фінансування. Що ви відчуваєте з приводу таких заяв?

Олексій: Все життя у всіх країнах відбувалася інтелектуальна боротьба консерваторів з тими, хто мислить креативно і не схожий на інших. Це завжди так було. Церква, політичні партії. Тут головний конфлікт в тому, що держава і мінкульт завжди сприймалися як дуже консервативні установи. І тут пройшов дуже сміливий прорив для Держкіно, який у людей викликав якийсь страх.

Це дало усім зрозуміти, що один із головних державних органів, який займається кіно, може робити несподівані вчинки й стратегічно іти в сторону європейського кіно.

А в цих людей, які створюють це все, їм і в голову не приходило, що таке може відбутися. Мені здається, вони дуже сильно налякалися. Вони не розуміють. Єдине, що їм приходить в голову (коли людина лякається), – це по-перше, зробити так, ніби цього немає. Не чекати й подивитися, як це вийде… Вони роблять так, щоб повернути собі своє, спокійне життя. Вони всі прикриваються цими всіма якостями. Це все брехня. І тут раптом вони нам розказують, які ми погані, а якими варто бути хорошими, і як ми ображаємо.



Головні актори "Мого юного принца" / Фото з інстаграму Олексія Гладушевського

Однак, ми не бачили ні тизеру, ні фільму.

Олексій: Так! Ніхто ще не бачив фільму, не читав сценарію. Тут один важливий момент – заборонити. Вже багато європейців чекають на реакцію, бо це буде перший прецедент в Україні справжньої цензури.

Ми йдемо від Росії, і показуємо пальцем, який у них там кошмар відбувається з погляду цензури. І тут самі робимо те, за що їх засуджуємо. Цензури за ідеологічними міркуваннями не було вже багато років.

Сталіна от пам’ятаю. Це цензура, коли автор не може розказувати те, що він думає. Це інший вік, це не 21 століття. Тобто ті люди хочуть нас повернути в якийсь допотопний час. Такого не буває.

Є авторське кіно. Якби ми робили за власні гроші цей фільм – ми б взагалі нікого не питали, а через те, що тут державні гроші – то для цього є комісія Держкіно і є експерти, яких вибрали офіційним шляхом. І вони вирішують. Якщо вони так вирішили, то, вибачте, дорогі. А на якій основі ви вважаєте, що ви експерти? Експерти читали сценарій, правильно ви кажете, вони бачили тизер, вони все розуміють повністю, вони бачать сенс того, що відбувається.

Українська прем’єра тизеру відбулася на пітчингу Держкіно, закритій презентації в Арт-центрі "Шоколадний будинок" та Одеському кінофестивалі. Світова – 3 грудня 2021 року у Римі. Вікторія Ярмощук та Катерина Удут були модераторами заходу, на якому презентували фільм і тизер для італійських копродюсерів у межах "Днів українського кіно в Римі" (Le Giornate dell'Industria Audiovisiva Ucraina a Roma).



Презентація фільму "Мій юний принц" у Римі / Фото з інстаграму Олексія Гладушевського

Депутат також наголошує, що у тизері до фільму звучить пародія на молитву "Отче наш", яка адресована матері Поля. А опубліковані постери спровокували бурхливі емоції у мережі, де також мовиться, начебто ви, створюючи такий фільм, ображаєте релігійні почуття більшості українців.

Олексій: Ті люди, які от закидують таким, вони не міркують логічно. Зрозуміти може людина, яка знає логічний ланцюг. Ми читали петицію. Знаєте, інколи буває петиція грамотно зібрана, а ця ж взагалі… Перше – це скасувати фінансування. Друге – вилучити постери.

На якій основі ти в мене щось вилучати будеш? Це що твоє? Третє – залучити до відповідальності всіх експертів, які дали фінансування. На яких умовах? Хто ти такий, що ти будеш залучати експертів до відповідальності?

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Люди, які підняли шум у мережі – це все на емоціях, погодьтеся. Також до представників ЛГБТ у нас, на жаль, не всі ставляться толерантно, це також важливо розуміти. Наразі варто побачити весь фільм. До речі, нещодавно Марвел заявила про першого персонажа ЛГБТ у "Вічних" і продюсер наголосив, що представників секс-меншин буде ще більше у фільмах.

Олексій: Так, є країни, які ось реагують. Анджеліна Джолі нещодавно назвала ті країни, де заборонили показ "Вічних".

Так, це країни Близького Сходу.

Олексій: Так, і за поцілунок двох чоловіків! Пригадую, Анджеліна Джолі сказала, що це якесь 18-те століття і була дуже обурена. Марвел не пішов на поводі тих країн і не дав прокат. Тобто можна було, розумієте, вирізати сцену і дати так. Але вони категорично – ні та й все.

Так, Анджеліна Джолі сказала, що пишається компанією. А у вас буде дві версії фільму, оскільки на телебаченні все ж є цензура?

Олексій: Так, ми обговорювали це з Хачатуром і з погляду еротичних сцен – ми будемо знімати фестивальну версію. Тобто, де доречною буде оголена натура чи еротична емоційна сцена – там вона і буде. У нас не буде сцен, тому що нам захотілося показати голу дівчину чи чоловіка. Але Хачатур буде так налаштовувати кадри, щоб для телебачення чи українських кінотеатрів ми могли б відрізати трішки.

Тобто ми не будемо ідеологічно вирізати сцену, ні в якому разі! Якщо це сцена поцілунку – вона буде. Розумієте? Але ті речі, які за законодавством не проходять, то так, бо, звісно, ми маємо і будемо на нього спиратися.



Актори "Мого юного принца" / Фото з інстаграму Олексія Гладушевського

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Які країни вже зацікавилися фільмом? Бо ж сценарій у вас і на англійській теж.

Олексій: Так, ми показуємо зараз сценарій продюсерам в інших країнах. Нам потрібен буде копродакшн. Ми хочемо залучити якусь європейську країну. Поки що це йдеться про Францію. А що буде далі – подивимось.

Коли почнуться зйомки? Коли варто очікувати на прем’єру?

Олексій: Прем’єра, ми думаємо, буде у 2023 році. Зйомки будуть наступного року, але коли – ми ще не хочемо розповідати у зв’язку з цими всіма подіями.

У вас PR-кампанія ще не розпочалася, але ви вже отримали значний піар сьогодні, безоплатно.

Так, не знаю добре це чи погано, але багато хто говорить, що це добре (усміхається). Така піар-компанія коштує дуже багато грошей (усміхається). Тому дуже круто отримати її безоплатно. Дай Бог, щоб у нас все закінчилося цивілізовано. Бувають такі ж випадки, що ти розумієш: "Ну ніяк такого не може бути, а воно ж потім відбувається. Живемо ж у цивілізованій країні".

Ще нам здається, що в нашій країні, на жаль, очікувати можна чого завгодно. Але ми дуже вдячні Держкіно та експертам за підтримку, а також за те, що вони поки не злякалися.

До речі Анджеліна Джолі пишається, що Marvel відмовилася вирізати ЛГБТ-сцени з "Вічних"

Ті глядачі, які зараз виступають проти фільму, можуть змінити свою думку після перегляду. Погоджуєтеся?

Так, я впевнений, що так і буде. У нас так було з "Першими ластівками". Коли ми показали перший тизер, а там поцілунок двох хлопців, всі такі: "Що ж відбувається?". А коли подивилися, то: "Ой, Прекрасно, показувати всім підліткам треба. Ми помилилися, вибачте".

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Чи будете переписувати чи змінювати сценарій у зв’язку з такою реакцією глядачів?

Хачатур: Робота над сценарієм не припиняється аж до початку зйомок. Але в нас є кістяк. Тобто ті ключові сцени, на яких тримається історія. Мінятися бути все в нюансах: під час репетиції з акторами, під час виробництва, освоєння локацій, роботи з художником-постановником. Тобто це така творча робота, яка не призупиняється до початку зйомок. І навіть на зйомках у нас можуть бути якісь нюанси, які ми будемо оригінально вирішувати. Це завжди так. Сценарій – це лише формальний документ, це план твоїх дій, вектор.

Держава виділила 20 мільйонів гривень – це мало чи достатньо, щоб зняти "Мій юний принц"?

Олексій: Такі фільми за кордоном коштують від 5 мільйонів доларів. А в нас виходить, що немає навіть мільйона. А кіно має виглядати на 10 мільйонів! Зараз у нас буде дуже важкий процес. Я впевнений, що в перші ці драфти ми не будемо попадати в бюджет капітально. Нам прийдеться думати, якось викручуватися. Ми (режисер, оператор, продюсер) думаємо як нам ту чи іншу сцену скоротити або зняти її так, щоб вона виглядала круто. Очікування великі, а фігню ми зняти не хочемо. Отож маємо такі реалії, і так, 20 мільйонів гривень – це мало.

Яка стаття буде найзатратнішою?

Хачатур: У кіно – це техніка, локації, декорації. Це камери, локації, комп’ютерна графіка. Це масові сцени, у нас їх три. Це сцени, де багато масовки, костюмів. Тобто багато гриму, зачісок, реквізитів і так далі.

Де будуть знімати фільм?

Олексій: Ми поки не знаємо. Ми планували в Україні, але якщо ситуація буде погіршуватися, то будемо думати про Європу. Все залежить від копродюсера. Якщо ми знайдемо хорошого копродюсера і він запропонує цікавий варіант зйомок у Європі – ми будемо точно розглядати цей варіант.



Головний актор у фільмі "Мій юний принц" / Фото з інстаграму Олексія Гладушевського

Назвіть найкращі українські фільми, які варто побачити кожному.

Хачатур: Я, на жаль, мало дивлюся українське кіно, але з тих, що подивився, то улюблені такі: "Стрімголов", "Кіборги" та "Гніздо жайворонки" з улюбленою Риммою Зюбіною.

Олексій: Я дуже люблю українське кіно, точніше я дуже хочу його полюбити, а щоб його полюбити, його треба дивитися. Мені не подобаються люди, якщо вони тільки на одному постері вже зробили висновки. Я люблю зробити висновок з власної думки. Навіть, якщо багато хто ділиться поганими відгуками про фільм, я однаково подивлюся його. Тому що не завжди чиясь думка буде збігатися з твоєю. Я дивлюся дуже багато українського кіно. За останній рік дивився все, що виходило. До того ж я був у журі декількох кінофестивалів, а це дає мені можливість побачити дуже багато коротких метрів. І молоді режисери мені довіряють, надсилають переглядати свої проєкти.

До теми Коли в Україні почнуть знімати більше якісного кіно: інтерв'ю з продюсером "Мої думки тихі"

Улюбленим моїм фільмом залишається "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча. Я люблю, коли фільми вирізняються чимось. Фільм "Між нами" з Ірмою Вітовською Соломії Тимощук – теж непоганий. Мало режисерів зачіпають теми психологічних трилерів. Мені подобається ще рання робота Аркадія Непиталюка "Припутні", – вона така дуже смішна і жива. Ще непогана картина "Королі репу" Мирослава Латика. І мені сподобався "Носоріг" Олега Сенцова. Це теж цікава історія, всі його хаяли, а він зняв хороше кіно. Я дуже радий за нього. А з коротких метрів… за останній час мене сильно вразив фільм "Сумні портрети" Віталія Кікотя, який також на ЛГБТ тематику. Це мега крута історія.