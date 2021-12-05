Скандальные постеры и цензура: создатели "Моего юного принца" ответили на бурные эмоции зрителей

Когда зрители узнали, что фильм "Мой юный принц", показывающий ЛГБТ-персонажей, получил государственную поддержку в размере 20 миллионов гривен, в сети разгорелся скандал. Депутаты требуют отмены финансирования, другие бурно обсуждают постеры, которые вы видели в первой части интервью. Редакция Кино 24 спросила авторов картины, что они об этом думают.

В первой части интервью мы рассказали о сюжете фильма, его идее, тематике (юношеский максимализм, одиночество, ЛГБТ), работе с актерами и о победе в питчинге от Госкино. В продолжении читайте о 20 миллионах, которые государство выделило на финансирование ленты, цензуре по идеологическим убеждениям, скандальных постерах, которые, по словам депутатов, оскорбляют религиозные чувства христиан и когда ожидают премьеру.

Это интересно Непопсовые фильмы об азартных играх, которые будут держать в напряжении до конца

Интервью с Алексеем Гладушевским и Хачатуром Василяном: 2 часть

На сессии Львовского облсовета депутат Олег Панькевич эмоционально обратился к Минкульту с требованием не финансировать производство фильма "Мой юный принц". По его словам, государство планирует профинансировать производство фильма, в котором глумятся над христианством. Также в сети была создана петиция об отмене финансирования. Что вы чувствуете по поводу таких заявлений?

Алексей: Всю жизнь во всех странах происходила интеллектуальная борьба консерваторов с теми, кто мыслит креативно и не похож на других. Это всегда было так. Церковь, политические партии. Здесь главный конфликт состоит в том, что государство и минкульт всегда воспринимались как очень консервативные учреждения. И тут прошел очень смелый прорыв для Госкино, вызывавшего у людей какой-то страх.

Это дало всем понять, что один из главных государственных органов, занимающихся кино, может совершать неожиданные поступки и стратегически идти в сторону европейского кино.

А у этих людей, которые создают все это, им и в голову не приходило, что такое может произойти. Мне кажется, они очень сильно испугались. Они не понимают. Единственное, что им приходит в голову (когда человек пугается) – это во-первых, сделать так, будто этого нет. Не ждать и посмотреть, как это получится… Они делают так, чтобы вернуть себе свою, спокойную жизнь. Они все прикрываются всеми этими качествами. Это все ложь. И тут вдруг они нам рассказывают, как мы плохи, а какими стоит быть хорошими, и как мы оскорбляем.



Главные актеры "Моего юного принца" / Фото из инстаграма Алексея Гладушевского

Однако мы не видели ни тизера, ни фильма.

Алексей: Да! Никто еще не видел фильма, не читал сценарий. Здесь один важный момент – запретить. Уже многие европейцы ждут реакции, потому что это будет первый прецедент в Украине настоящей цензуры.

Мы уходим от России, и показываем пальцем, какой у них там кошмар происходит с точки зрения цензуры. И здесь сами делаем то, за что их осуждаем. Цензуры по идеологическим соображениям уже не было много лет.

Сталина вот помню. Это цензура, когда автор не может рассказывать, что он думает. Это другой возраст, это не 21 век. То есть, те люди хотят нас вернуть в какое-то допотопное время. Такого не бывает.

Есть авторское кино. Если бы мы делали за собственные деньги этот фильм – мы бы вообще никого не спрашивали, а потому, что здесь государственные деньги – для этого есть комиссия Госкино и есть эксперты, которых выбрали официальным путем. И они решают. Если они так решили, то, простите, дорогие. А на какой основе вы думаете, что вы эксперты? Эксперты читали сценарий, правильно вы говорите, они видели тизер, они все понимают полностью, они видят смысл происходящего.

. Украинская премьера тизера состоялась на питчинге Госкино, закрытой презентации в Арт-центре "Шоколадный дом" и Одесском кинофестивале. Мировая – 3 декабря 2021 года в Риме. Виктория Ярмощук и Екатерина Удут были модераторами мероприятия, где презентовали фильм и тизер для итальянских копродюсеров в рамках "Дней украинского кино в Риме" (Le Giornate dell'Industria Audiovisiva Ucraina a Roma).



Презентация фильма "Мой юный принц" в Риме / Фото из инстаграма Алексея Гладушевского

Депутат также отмечает, что в тизере к фильму звучит пародия на молитву "Отче наш", которая адресована матери Поля. А опубликованные постеры спровоцировали бурные эмоции в сети, где говорится, будто вы, создавая такой фильм, оскорбляете религиозные чувства большинства украинцев.

Алексей: Те люди, которые закидывают таким, они не рассуждают логично. Понять может человек, знающий логическую цепь. Мы читали петицию. Знаете, иногда бывает петиция грамотно собрана, а эта вообще… Первое – это отменить финансирование. Второе – изъять постеры.

На какой основе ты у меня что-нибудь изымать будешь? Что это твое? Третье – привлечь к ответственности всех экспертов, предоставивших финансирование. На каких условиях? Кто ты такой, что будешь привлекать экспертов к ответственности?

Интересно Чувственная история об исследовании себя,– интервью с Екатериной Горностай о фильме "Стоп-Земля"

Люди, поднявшие шум в сети – это все на эмоциях, согласитесь. Также к представителям ЛГБТ у нас, к сожалению, не все относятся толерантно, это тоже важно понимать. Пока стоит увидеть весь фильм. Кстати, недавно Марвел заявила о первом персонаже ЛГБТ в "Вечных" и продюсер подчеркнул, что представителей секс-меньшинств будет еще больше в фильмах.

Алексей: Да, есть страны, которые реагируют. Анджелина Джоли недавно назвала страны, где запретили показ "Вечных".

Да, это страны Ближнего Востока.

Алексей: Да, и за поцелуй двух мужчин! Помню, Анджелина Джоли сказала, что это какой-то 18 век и была очень возмущена. Марвел не пошел на поводу тех стран и не дал проката. То есть можно было, понимаете, вырезать сцену и дать так. Но они категорически – нет и все.

Да, Анджелина Джоли сказала, что гордится компанией. А у вас будет две версии фильма, поскольку на телевидении все же цензура?

Алексей: Да, мы обсуждали это с Хачатуром и с точки зрения эротических сцен – мы снимаем фестивальную версию. То есть где уместной будет обнаженная натура или эротическая эмоциональная сцена – там она и будет. У нас не будет сцен, потому что нам захотелось показать голую девушку или мужчину. Но Хачатур будет так настраивать кадры, чтобы для телевидения или украинских кинотеатров мы могли бы немного отрезать.

То есть мы не будем идеологически вырезать сцену, ни в коем случае! Если это сцена поцелуя – она будет. Понимаете? Но те вещи, которые по законодательству не проходят, так, потому что, конечно, мы должны и будем на него опираться.



Актеры "Моего юного принца" / Фото из инстаграма Алексея Гладушевского

Вот и наступили длинные зимние вечера. Если хотите провести свой вечер поинтереснее – обратите внимание на SlotoKing . Это онлайн-казино, которое поможет проникнуть в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые доставят настоящее удовольствие.

Какие страны уже заинтересовались фильмом? Ведь сценарий у вас и на английском тоже.

Алексей: Да, мы показываем сценарий продюсерам в других странах. Нам нужен будет копродакшн. Мы хотим привлечь какую-нибудь европейскую страну. Пока это речь идет о Франции. А что будет дальше – посмотрим.

Когда начнутся съемки? Когда стоит ожидать премьеру?

Алексей: Премьера, мы думаем, будет в 2023 году. Съемки будут в следующем году, но когда мы еще не хотим рассказывать в связи с этими всеми событиями.

У вас PR-кампания еще не началась, но вы уже получили значительный пиар сегодня, бесплатно.

Да, не знаю хорошо это или плохо, но многие говорят, что это хорошо (улыбается). Такая пиар-компания стоит очень много денег (улыбается). Поэтому очень круто получить ее бесплатно. Дай Бог, чтобы у нас все закончилось цивилизованно. Бывают такие же случаи, что ты понимаешь: "Ну никак такого не может быть, а оно потом происходит. Живем же в цивилизованной стране".

Еще нам кажется, что в нашей стране, к сожалению, можно ожидать чего угодно. Но мы благодарны Госкино и экспертам за поддержку, а также за то, что они пока не испугались.

Кстати Анджелина Джоли гордится, что Marvel отказалась вырезать ЛГБТ-сцены из "Вечных"

Те зрители, которые сейчас выступают против фильма, могут изменить свое мнение после просмотра. Соглашаетесь?

Да, я уверен, что так и будет. У нас так было с "Первыми ласточками". Когда мы показали первый тизер, а там поцелуй двух парней, все такие: "Что происходит?". А когда посмотрели, то: "Ой, прекрасно, показывать всем подросткам надо. Мы ошиблись, простите".

"Первые ласточки. Zaвисимые" 2020: смотрите трейлер

Будете ли переписывать или менять сценарий в связи с такой реакцией зрителей?

Хачатур: Работа над сценарием не прекращается до начала съемок. Но у нас есть скелет. То есть, те ключевые сцены, на которых держится история. Меняться будет всё в нюансах: во время репетиции с актерами, во время производства, освоения локаций, работы с художником-постановщиком. То есть, это такая творческая работа, которая не приостанавливается до начала съемок. И даже на съемках у нас могут быть какие-нибудь нюансы, которые мы будем оригинально решать. Это всегда так. Сценарий – это только формальный документ, план твоих действий, вектор.

Государство выделило 20 миллионов гривен – это мало или достаточно, чтобы снять "Мой юный принц"?

Алексей: Такие фильмы за границей стоят от 5 миллионов долларов. А у нас выходит, что нет даже миллиона. А кино должно смотреться на 10 миллионов! Сейчас у нас будет очень трудный процесс. Я уверен, что первые эти драфты мы не будем попадать в бюджет капитально. Нам придется думать, как-нибудь выкручиваться. Мы (режиссер, оператор, продюсер) думаем, как нам ту или иную сцену сократить или снять ее так, чтобы она выглядела круто. Ожидания большие, а фигню мы снять не хотим. Так что есть такие реалии, и да, 20 миллионов гривен – это мало.

Какая статья будет наиболее затратной?

Хачатур: В кино это техника, локации, декорации. Это камеры, локации, компьютерная графика. Это массовые сцены, у нас их три. Это сцены, где много массовок, костюмов. То есть много грима, причесок, реквизитов и так далее.

Где будут снимать фильм?

Алексей: Мы пока не знаем. Мы планировали в Украине, но если ситуация будет ухудшаться, будем думать о Европе. Все зависит от копродюсера. Если мы найдем хорошего копродюсера и он предложит интересный вариант съемок в Европе – мы будем точно рассматривать этот вариант.



Главный актер в фильме "Мой юный принц" / Фото из инстаграма Алексея Гладушевского

Назовите самые лучшие украинские фильмы, которые стоит увидеть каждому.

Хачатур: Я, к сожалению, мало смотрю украинское кино, но из тех, что посмотрел, то любимые такие: "Стремглав", "Киборги" и "Гнездо жаворонки" с любимой Риммой Зюбиной.

Алексей: Я очень люблю украинское кино, точнее, я очень хочу его полюбить, а чтобы его полюбить, его надо смотреть. Мне не нравятся люди, если они только на одном постере уже сделали выводы. Я люблю сделать вывод по собственному мнению. Даже если многие делятся плохими отзывами о фильме, я все равно посмотрю его. Потому что не всегда чье-то мнение будет совпадать с твоим. Я смотрю очень много украинского кино. За последний год смотрел все, что получалось. К тому же, я был в жюри нескольких кинофестивалей, а это дает мне возможность увидеть очень много коротких метров. И молодые режиссеры мне доверяют, посылают пересматривать свои проекты.

К теме Когда в Украине будут снимать больше качественного кино: интервью с продюсером "Мои мысли тихие"

Любимым моим фильмом остается "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Я люблю, когда фильмы отличаются чем-то. Фильм "Между нами" с Ирмой Витовской Соломии Тимощук – тоже неплохой. Мало режиссеров затрагивают темы психологических триллеров. Мне нравится еще ранняя работа Аркадия Непиталюка "Припутни" – она такая очень смешная и живая. Еще неплохая картина "Короли рэпа" Мирослава Латыко. И мне понравился "Носорог" Олега Сенцова. Это тоже интересная история, все его хаяли, а он снял хорошее кино. Я очень рад за него. А с коротких метров… за последнее время меня сильно поразил фильм "Грустные портреты" Виталия Кикотя, который тоже на ЛГБТ тематику. Это мега крутая история.