Вийшов новий детективний серіал від творців нашумілого "Зворотного напрямку"
- 9 березня на Київстар ТБ вийшов новий український детективний серіал "Скарби", а 16 березня прем'єра відбудеться на телеканалі "1+1 Україна".
- Сюжет серіалу розгортається навколо Віри, яка повертається до рідного міста, та капітана поліції Богдана, які разом стикаються з небезпечними секретами й скарбом часів Другої світової війни.
9 березня на Київстар ТБ вийшов новий український детективний серіал від творців "Зворотного напрямку" – "Скарби". Уже 16 березня прем'єра відбудеться на телеканалі "1+1 Україна".
Серіал складається з 16 серій, які тривають близько 45 хвилин, тож перегляд можна розтягнути на кілька днів. Про що новий детектив, трейлер, акторський склад і рейтинг – у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також 5 серіалів, які схожі за вайбом із "Бріджертонами"
Про що серіал "Скарби"?
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
Віра пережила складний період у житті й повертається до рідного міста. Дівчина хоче почати все спочатку і повернути родинний будинок, яким після смерті батьків володіють її родичі. Водночас головна героїня стикається з давно прихованими сімейними таємницями.
До міста також приїжджає капітан поліції Богдан. Чоловік хоче знайти справжнього вбивцю свого батька і дізнатися правду, яку приховували роками.
Після знайомства у життя Віри та Богдана приходить не лише романтика, а й небезпечні секрети. Змінити їхні долі може скарб часів Другої світової війни.
Акторський склад
- Євген Лісничий – Богдан
- Анастасія Іванюк – Віра
- Олексій Нагрудний – дядько Віри
- Даша Трегубова – дружина дядька Віри
Які ще українські серіали вийдуть цієї весни?
Весною 2026 року на глядачів чекає багато серіальних прем'єр. Зокрема, вийдуть такі проєкти:
"Просто Надія" (2 сезон)
"Підміна"
"К.О.Д." (новий сезон)
"Лікарі" (2 сезон)
"Парочка слідчих (2 сезон)