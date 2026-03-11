Вийшов новий детективний серіал від творців нашумілого "Зворотного напрямку"

9 березня на Київстар ТБ вийшов новий український детективний серіал від творців "Зворотного напрямку" – "Скарби". Уже 16 березня прем'єра відбудеться на телеканалі "1+1 Україна".

Серіал складається з 16 серій, які тривають близько 45 хвилин, тож перегляд можна розтягнути на кілька днів. Про що новий детектив, трейлер, акторський склад і рейтинг – у матеріалі 24 Каналу.

Про що серіал "Скарби"?

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Віра пережила складний період у житті й повертається до рідного міста. Дівчина хоче почати все спочатку і повернути родинний будинок, яким після смерті батьків володіють її родичі. Водночас головна героїня стикається з давно прихованими сімейними таємницями.

До міста також приїжджає капітан поліції Богдан. Чоловік хоче знайти справжнього вбивцю свого батька і дізнатися правду, яку приховували роками.

Після знайомства у життя Віри та Богдана приходить не лише романтика, а й небезпечні секрети. Змінити їхні долі може скарб часів Другої світової війни.

Акторський склад

Євген Лісничий – Богдан

– Богдан Анастасія Іванюк – Віра

– Віра Олексій Нагрудний – дядько Віри

– дядько Віри Даша Трегубова – дружина дядька Віри

Які ще українські серіали вийдуть цієї весни?

Весною 2026 року на глядачів чекає багато серіальних прем'єр. Зокрема, вийдуть такі проєкти: