Який фільм подивитись у день 10-ї річниці загибелі Скрябіна, щоб вшанувати його пам'ять

2 лютого 2015 року – трагічна дата для багатьох. У цей день загинув легендарний, харизматичний, самобутній лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко.

Сьогодні минає уже 10 років з дня смерті Кузьми. Щоб вшанувати його пам'ять, можна переглянути фільм "Я, "Побєда" і Берлін" – стрічку, яка занурює глядача в історію легендарного музиканта. У матеріалі 24 Каналу – більше.

Який фільм подивитись у день 10-ї річниці загибелі Скрябіна?

Фільм "Я, Побєда і Берлін" може стати ідеальним варіантом для перегляду саме сьогодні. Адже зможе він занурити вас в історію пригод Андрія Кузьменка.

Фільм вийшов у прокат у 2024 році, але його досі залюбки переглядають справжні прихильники творчості Скрябіна.

Сюжет розгортається в 90-х роках, в епоху становлення Андрія Кузьменка як музиканта – з його харизмою, его та характером. Молодий музикант на прізвисько Кузьма купує старий автомобіль "Побєда" і вирушає разом із другом до Берліна, щоб обміняти його на новий "шістсотий" Mercedes. Все це він повинен встигнути зробити до запланованого концерту, аби не підвести свою дівчину та друзів.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак подорож перетворюється на низку несподіваних пригод, сповнених комедії, драми та нових знайомств, що змушують Кузьму переосмислити своє життя.

Чому цей фільм вартий уваги?

Головну роль – роль Андрія Кузьменка – вдало виконав український актор Іван Бліндар з Івано-Франківського драматичного театру.

Крім того, у стрічці ви також побачите таких артистів: Марію Стопник – акторку, що виконує одну з ключових ролей у фільмі, Володимира Геву, Романа Луцького, Адама Хаді, Алейна Кандеміра, Віталія Гордієнка та інших.

Фільм передає атмосферу та музику гурту "Скрябін", тож справжні прихильники творчості Кузьми точно відчують мурашки по шкірі. Це не пряма біографія Андрія Кузьменка, але художня історія натхненна сторінками його життя.

Якщо ви шануєте творчість цієї легендарної постаті, ви можете вшанувати пам'ять Кузьми Скрябіна, переглянувши фільм "Я, Побєда і Берлін".