Де зараз і чим займаються актори, які знялись в детективному серіалі "Слідча"

Навесні 2025 року на екрани вийшов український серіал "Слідча", де розповідається про слідчу Асю, яка переїжджає працювати з Києва в маленьке місто. Разом з командою жінка розслідуватиме вбивства, також вона повинна розкрити вбивство брата, яке сталося 10 років тому. Крім того, на новому місці роботи головна героїня знайде кохання.

Наразі невідомо, чи буде продовження улюбленої історії багатьох українців. А поки глядачі в очікування інформації про 2 сезон, пропонуємо дізнатися, де зараз актори "Слідчої", передає 24 Канал.

Де зараз актори серіалу "Слідча"?

Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару проживає в Україні. Вона активно розвиває свою акторську кар'єру. Зараз знімається в новому фільмі "Коли ти розлучишся?" разом з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Антоніною Хижняк та іншими, а 30 жовтня в прокат вийде комедія "Батьківські збори", де зіграла Цимбалару.

Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму акторки

Владислав Никитюк

Партнер Анастасії Цимбалару по серіалу "Слідча" Владислав Никитюк також в Україні. Влітку актор знявся в новому серіалі від СТБ "Підміна". Він також продовжує займатися волонтерською діяльністю.

Владислав Никитюк / Фото з інстаграму актора

Валентин Томусяк

Нещодавно відбулась прем'єра серіалу "Лікарі", де Валентин Томусяк зіграв одну з ролей. Актор також знявся у фільмі "Потяг до Різдва", який вийде в кінотеатрах 1 грудня 2025 року.

Валентин Томусяк / Фото з інстаграму актора

Катерина Гулякова

Катерина Гулякова також розвиває свою кар'єру в Україні. Найчастіше акторку можна побачити в серіалах, до того ж вона викладає акторську майстерність.

Катерина Гулякова / Фото з інстаграму акторки

Ірина Гришак

Ірина Гришак грає в Київському академічному театрі "Золоті ворота". Акторка також долучилась до зйомок нової української комедії "Корпорат", яка вийде в прокат 1 січня.

Ірина Гришак / Фото з інстаграму акторки

Серед інших акторів серіалу "Слідча": Ярослав Шахторін, Олег Мамчур, Сергій Калантай, Олександр Ярема, Ірина Мельник та Уляна Золкіна.

