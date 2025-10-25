Где сейчас и чем занимаются актеры, которые снялись в детективном сериале "Следователь"
- Анастасия Цимбалару и Владислав Никитюк продолжают работать в Украине, снимаясь в новых фильмах и сериалах.
- Валентин Томусяк и Ирина Гришак также активно развивают свою карьеру, а Екатерина Гулякова преподает актерское мастерство.
Весной 2025 года на экраны вышел украинский сериал "Следователь", где рассказывается о следователе Асе, которая переезжает работать из Киева в маленький город. Вместе с командой женщина будет расследовать убийства, также она должна раскрыть убийство брата, которое произошло 10 лет назад. Кроме того, на новом месте работы главная героиня найдет любовь.
Пока неизвестно, будет ли продолжение любимой истории многих украинцев. А пока зрители в ожидании информации о 2 сезоне, предлагаем узнать, где сейчас актеры "Следователя", передает 24 Канал.
Читайте также После депрессии и алкогольной зависимости: где сейчас Назар Грабарь, брат которого погиб на войне
Где сейчас актеры сериала "Следователь"?
Анастасия Цымбалару
Анастасия Цимбалару проживает в Украине. Она активно развивает свою актерскую карьеру. Сейчас снимается в новом фильме "Когда ты расстанешься?" вместе с Тарасом Цимбалюком, Наталкой Денисенко, Антониной Хижняк и другими, а 30 октября в прокат выйдет комедия "Родительские сборы", где сыграла Цимбалару.
Владислав Никитюк
Партнер Анастасии Цимбалару по сериалу "Следователь" Владислав Никитюк также в Украине. Летом актер снялся в новом сериале от СТБ "Подмена". Он также продолжает заниматься волонтерской деятельностью.
Валентин Томусяк
Недавно состоялась премьера сериала "Врачи", где Валентин Томусяк сыграл одну из ролей. Актер также снялся в фильме "Поезд к Рождеству", который выйдет в кинотеатрах 1 декабря 2025 года.
Екатерина Гулякова
Екатерина Гулякова также развивает свою карьеру в Украине. Чаще всего актрису можно увидеть в сериалах, к тому же она преподает актерское мастерство.
Ирина Гришак
Ирина Гришак играет в Киевском академическом театре "Золотые ворота". Актриса также присоединилась к съемкам новой украинской комедии "Корпорат", которая выйдет в прокат 1 января.
Среди других актеров сериала "Следователь": Ярослав Шахторин, Олег Мамчур, Сергей Калантай, Александр Ярема, Ирина Мельник и Ульяна Золкина.
Кстати, недавно наша редакция писала, где сейчас актеры сериала "Парочка следователей".