"Служба 112" – один із найновіших українських серіалів, який варто подивитись ввечері

8 грудня 2025 року в Україні відбулася прем'єра серіалу "Служба 112". Це багатосерійна стрічка, яка вже встигла полюбитися багатьом українцям. Наразі серіал виходить в ефірі.

У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про сюжет, акторський склад та інші подробиці, які точно змусять вас переглянути перші серії, а потім не дадуть відірватися від екрана.

Радимо 10 найкращих фільмів всіх часів, які треба побачити хоч раз у житті

Про що серіал "Служба 112"?

Це один із найновіших українських серіалів, який розповідає про життя новоствореної бази екстреної допомоги. Стрічка налічує 16 серій.

У центрі сюжету – рятувальники, працівники поліції та парамедики, люди, які ладні ризикувати власним життям заради інших. Вони стикаються з численними викликами й небезпечними ситуаціями, працюють разом, аби рятувати людей у воєнний час та долати інші виклики війни, з якими щодня стикаються українці.

Та найголовніше – це їхній сильний дух і сила волі, що змушують триматися та щодня виходити на роботу, яка рятує людські життя.

"Служба 112": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

У серіалі знялися українські актори Андрій Ісаєнко, Юрій Вихованець, Катерина Варченко, Роман Ясіновський, Артем Позняк, Олег Гоцалюк та інші.

До речі, стрічку зняли за підтримки МВС, ДСНС та Національної поліції України, що робить події серіалу максимально реалістичними. Глядач занурюється в екстремальні умови та складні ситуації, які переживають головні персонажі.

Які ще стрічки можна подивитись ввечері?

Наближається завершення 2025 року та початок 2026-го, а отже, варто бодай якось створити собі святковий настрій у ці буремні часи. Ідеальним варіантом може стати перегляд різдвяно-новорічних фільмів, які подарують найприємніші емоції.

Деякі з них вийшли давно, а деякі – зовсім нові, однак усі вони точно зможуть подарувати приємні враження від перегляду. Серед таких стрічок:

"Мій таємний Санта",

"Людина проти немовляти",

"Труднощі з шампанським",

"Різдвяне пограбування",

"Різдво з колишнім".

Більше подробиць про сюжети цих стрічок читайте за посиланням.