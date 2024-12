Вони стали класикою: 5 старих різдвяних і новорічних фільмів, які варто подивитися кожному

Коли ми згадуємо про новорічні фільми, на думку одразу спадає "Сам удома" чи "Ельф". Але ніщо не зрівняється з тим, який настрій може подарувати класичний різдвяний фільм, знятий у "Старому Голлівуді".

Чорно-біла картинка й ностальгійні саундтреки – це ідеальний варіант для перегляду на свята. 24 Канал зібрав найкращі старі різдвяні фільми, що стали класикою.

До слова Що подивитися в грудні: 3 найкращі фільми для затишних зимових вечорів

"Це прекрасне життя" (1946)

У переддень Різдва Джордж Бейлі через проблеми й борг задумується про самогубство. Він пожертвував своїми амбіціями та мріями заради брата й сім'ї, а зараз хоче стрибнути з мосту. На допомогу приходить янгол-охоронець, який показує, як містечко жило б без нього.

"Це прекрасне життя": дивіться трейлер онлайн

"Диво на 34-й вулиці" (1947)

Актор, який повинен був грати Санта Клауса, напередодні різдвяного параду виявляється напідпитку. Організатори вмовляють стати Сантою перехожого літнього чоловіка Кріса. Він погоджується, а згодом так вживається у роль, що залишається працювати у магазині. Кріс нагадує батькам, дітям та всьому місту про магію Різдва.

"Диво на 34-й вулиці": дивіться трейлер онлайн

"Різдвяна історія" (1983)

Події сімейної комедії відбуваються у грудні 1940 року. Дорослий Ральфі Паркер згадує, як він святкував Різдво у 9 років. Фільм складається з серії історії, які відбувалися перед святом й розповідає про родину Паркерів у вигаданому місті. Одна з історій показує, як Ральфі хоче отримати омріяний різдвяний подарунок.

"Різдвяна історія": дивіться трейлер онлайн

"Дружина єпископа" (1947)

Напередодні Різдва дружина та донька єпископа Брогхема сподіваються на увагу з боку батька й чоловіка. Перед святом він знову зайнятий збором коштів на храм і проводить час у молитві. Раптом у місті з'являється незнайомець, який називає себе янголом з небес. Дива, які починають відбуватися, нагадують єпископу, що справді важливо в житті.

"Дружина єпископа": дивіться трейлер онлайн

"Зустрінь мене в Сент-Луїсі" (1944)

Різдвяний музичний фільм розповідає про успішного бізнесмена Сміта, який живе зі своєю дружиною, доньками, сином, дідусем та служницею. Одна з доньок закохана у хлопця з сусіднього будинку. Інша листується з одним кавалером, а кокетує з іншим. Коли батько отримує пропозицію переїхати в інше місто, це стає проблемою для всіх.

"Зустрінь мене в Сент-Луїсі": дивіться трейлер онлайн

До слова, саме у цій стрічці вперше пролунав трек Have Yourself a Merry Little Christmas, який нині є однією з найкращих різдвяних пісень.