24 Канал підготував добірку стрічок, які дозволять поринути в зимову атмосферу. Ці фільми зігріють у холодні вечори.

Цікаво Для гарного відпочинку: 3 високорейтингові фільми, які варто подивитися ввечері

"Аромат кохання" (2021)

Наталі зовсім не щастить в особистому житті. Дівчина відчуває цей омріяний аромат кохання, але ніяк не може його наздогнати. Одного дня героїня знайомиться з ідеальним чоловіком у спеціальному застосунку. Заради зустрічі з ним вона вирушає на інший кінець країни, ще не підозрюючи, в яку халепу потрапила. Перед нею постає не привабливий чоловік, а юнак, який добре вміє користуватися фоторедакторами.

"Аромат кохання": дивіться трейлер онлайн

"Маленькі жінки" (2019)

Події розвиваються під час Громадянської війни в США. Сюжет розповідає про чотирьох сестер з різними характерами та долями. Джо мріє стати письменницею та захоплюється ідеями фемінізму. Мег планує присвятити своє життя сім'ї та вихованню дітей. Бет бореться зі страшним захворюванням, тоді як Емі займається творчістю. На дівчат чекає чимала кількість випробувань, які їм доведуть цінність родини та важливість досягнення своєї мрії.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер онлайн

"Вічне сяйво чистого розуму" (2004)

У центрі сюжету – романтичні стосунки Джоеля та Клементини. Вони дві протилежності. Джоель – нудний консерватор, який постійно чимось незадоволений, а Клементина – емоційна дівчина з різноколірним волоссям. Вони живуть у світі майбутнього, де можна керувати спогадами. Після сварки Клементина вирішує розірвати стосунки з Джоелем та стерти усі спогади, пов'язані з ним. Втім, через деякий час пара намагатиметься знову відновити свій роман.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви досі не відчуваєте зимового настрою, то сміливо обирайте стрічку з переліку. Ці фільми вразять емоційною глибиною та яскравими пейзажами.