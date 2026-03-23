5 старих українських фільмів, які має побачити кожен

У спадку українського кінематографа є багато прикладів важливого та якісного кіно. Деколи найголовніше у стрічці сама історія, а не якісний монтаж чи звук.

24 Канал вирішив пригадати декілька культових стрічок, які були не просто популярні в Україні, а й отримали визнання за кордоном.

Які старі українські фільми подивитись?

"Тіні забутих предків", 1965

Рейтинг IMDb: 7,8

У центрі фільму Сергія Параджанова історія двох родин, які ворогують багато років. Та раптом повторюється історія усім відомим Ромео і Джульєтти, коли Іван Палійчук закохується у Марічку Гутенюк. У стрічці представлено не лише кохання, а й колорит української культури гуцулів.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пропала грамота", 1972

Рейтинг IMDb: 8,3

Це український фільм радянського виробництва, який частково знятий за мотивами однойменного оповідання Миколи Гоголя. Важливий факт, що знімання кінокартини завершили у 1972 році, однак публіка її побачила аж на початку 80-х років. Сталось це через те, що партійні чиновники-цензори заборонили стрічку до показу через невдоволення "ідеологічною" кінцівкою фільму.

Сюжет розповідає про пригоди козаків Василя та Андрія, які їхали до цариці у Петербург і везли їй гетьманську грамоту. Сьогодні "Пропала грамота" вважається однією з найкращих українських кінокартин.

"Пропала грамота": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поводир", 2013

Рейтинг IMDb: 7,6

Фільм заснований на історичних подіях, які розвиваються у 1930-х роках.

Американський хлопчик Пітер після трагічної загибелі батька залишається один в Україні. Він тікає від переслідування НКВС разом зі сліпим кобзарем Іваном Кочергою, який береться бути його поводирем. Мандрівка відкриває хлопцеві правду про тоталітарний режим, репресії проти української культури та жорстоке нищення кобзарів.

"Поводир": дивіться онлайн трейлер фільму

"Голод-33", 1991

Рейтинг IMDb: 7,5

Автори відзняли фільм про Голодомор очима дитини, яка стала жертвою жорстокої політики радянської влади. Історію про цю неймоврну страшну історію українського народу знають майже всі, однак це не є причиною того, щоб говорити про це менше.

Коли у селян нічого не залишилося, вони вирушили на поля у пошуках насіння, та виникла заборона на збирання колосків. Тому не залишалося нічого, окрім як їсти бур'яни та мишей, а пізніше почалась ситуація з канібалізмом. Творці показали сільську родину, яка через голод ставала все меншою і меншою.

"Голод-33": дивіться фільм онлайн

"Білий птах з чорною ознакою", 1972

Рейтинг IMDb: 7,5

У центрі історія сім'я Леся Звонаря, яка мешкає недалеко від румунського кордону. Його четверо синів є членами місцевого ансамблю, однак їхні долі згодом кардинально розходяться. Петро приєднується до червоногвардійців, Орест – до УПА, тоді як молодший Богдан залишається вдома. На них чекають випробування, які їм доводиться проходити зі зброєю в руках.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться онлайн трейлер фільму

