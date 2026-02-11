Їх неможливо забути: старі українські мультфільми створені "Київнаукфільм"
- "Київнаукфільм" була однією з провідних українських студій, яка випустила багато відомих мультфільмів до 1992 року, після чого розпалася.
- Серед культових мультфільмів студії – "Енеїда" (1991), "Капітошка" (1980), "Сонячний коровай" (1981) та "Як Петрик П'яточкін слоників рахував" (1984) та інші.
Можливо, не всім відомо, що колись "Київнаукфільм" була однією з найвідоміших студій в Україні. Її робота стартувала у далеких 20-х роках минулого століття. Коли розпочалась Друга світова війна, кіностудія переїхала до Ташкента, а згодом повернулась.
Зараз про неї майже не говорять, адже вона проіснувала до 1992 року. Через розпад СРСР студія почала занепадати, а пізніше й зовсім перестала випускати фільми. Згодом "Київнаукфільм" поділився на дві компанії: "Укрнаімафільм" і Національна кінематека України.
24 Канал вирішив пригадати культові мультики, які були створені на легендарній студії. Хто не бачив "Капітошки" чи серій про те "Як козаки"…?! Запрошуємо повернутись у часи дитинства, коли світ був безтурботнішим, ніж зараз.
Легендарні українські мультики
"Енеїда", 1991
Це анімаційна екранізація бурлескної поеми Івана Котляревського. Козаки-троянці на чолі з Енеєм мандрують світом, потрапляють у пригоди, зустрічають богів, закохуються, воюють і жартують.
Мультфільм яскравий, сатиричний, з народним гумором і колоритом. Тут античні герої перетворюються на запальних українських козаків.
"Енеїда" (1991): дивіться мультик онлайн
"Капітошка", 1980
Маленька краплинка дощу, Капітошка, стає другом сумного Вовчика, який хоче бути злим, але насправді просто самотній. Веселий і щирий Капітошка вчить його радіти життю, гратися і не боятися бути добрим.
У 1989 році вийшло продовження мультика під назвою "Повертайся, Капітошка".
"Капітошка" (1980): дивіться мультик онлайн
"Сонячний коровай", 1981
Це казкова історія про тісто, яке втекло від бабусі. Воно помандрувало лісом, грілось під сонцем, а потім підсмажилось і прирум'янилось, перетворившись на справжній запашний коровай.
"Сонячний коровай" (1981): дивіться мультик онлайн
"Як Петрик П'яточкін слоників рахував", 1984
Невгамовний хлопчик Петрик зовсім не хоче спати. Вихователька в дитсадку намагається його вкласти, але фантазія малого працює на повну. Щоб заснути, Петрик починає рахувати слоників – і тут починається справжня пригода.
Слоники оживають, бешкетують, повторюють його витівки, і зрештою Петрик опиняється у власному сні, де сам має впоратися з цілим стадом таких же неслухняних "слоненят".
"Як Петрик П'яточкін слоників рахував" (1984): дивіться мультик онлайн
Які ще мультфільми були створені на "Київнаукфільм"?
- "Тяв і Гав", 1967;
- "Як їжачок шубку міняв", 1970;
- "Як жінки чоловіків продавали", 1972;
- "Казка про білу крижинку", 1974;
- "Як чоловіки жінок провчили", 1976;
- "Аліса в Країні чудес", 1981 та багато інших.