Найтепліша різдвяна комедія на Netflix, яка закохала у себе українських глядачів
- Фільм "Святкове пограбування", прем'єра якого відбулася 26 листопада 2025 року, став найпопулярнішим на Netflix і розповідає про двох незнайомців, які планують пограбування універмагу в Нью-Йорку.
- Окрім цього фільму, український фільм "Каховський об'єкт" та серіали "Прикордонники. Другий курс" і "Вітя" також здобули популярність на Netflix, увійшовши до топ-10 найпопулярніших проєктів платформи.
Наближається улюблене свято і дітей, і дорослих – День Святого Миколая. Тож саме час створювати собі святковий настрій, якщо ви досі цього не зробили. Ідеально в цьому допоможе романтична комедія, яка стала найпопулярнішою на платформі Netflix.
Це фільм "Святкове пограбування", який вийшов у 2025 році. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.
Дивіться також "У мене немає слів": перші відгуки українських глядачів на 2 сезон "Кави з кардамоном"
Що відомо про фільм "Святкове пограбування"?
Фільм "Святкове пограбування", прем'єра якого відбулася 26 листопада 2025 року, уже встиг підкорити серця глядачів. Зараз він є найпопулярнішим фільмом на платформі Netflix. У стрічці зіграли Олівія Голт, Коннор Свінделлс, Люсі Панч, Пітер Серафінович та інші.
У центрі сюжету – двоє незнайомців, які хочуть пограбувати один із найбільших універмагів у самому серці Нью-Йорка. Злочинці Софія та Нік – доволі незграбні, однак ретельно підходять до планування свого злочину, ще не уявляючи, що на них чекає попереду.
"Святкове пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму
Здавалося б, нічого складного: вони створюють дієвий план та об'єднуються в сміливу команду. Та перед ними починають виникати абсолютно неочікувані випробування, і все виходить з-під контролю. Та найбільшим випробуванням стають почуття, які зароджуються у процесі злочину.
Фінал цієї історії покаже, чи вдасться головним персонажам втілити свій задум у реальність, чи вони оберуть любов і добро та спробують будувати стосунки наново.
Який український фільм дивляться на Netflix?
- Окрім цієї романтичної комедії, на стримінговій платформі Netflix неабиякої популярності набув український фільм "Каховський об'єкт".
- В українських кінотеатрах він вийшов 1 жовтня 2025 року, а на платформі з'явився 26 листопада 2025 року.
- Нині фільм посідає третє місце в рейтингу найпопулярніших стрічок на Netflix.
- Крім того, нещодавно одразу два українські серіали стали найпопулярнішими на платформі.
- "Прикордонники. Другий курс" та "Вітя" увійшли до топ-10 найпопулярніших проєктів Netflix.