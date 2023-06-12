Відомого актора з "Чорної Пантери 2" звинуватили у низці сексуальних домагань

Музикантка Марія Елена Ріос звинуватила мексиканського актора Теноча Уерта в сексуальному насильстві. Він відомий за роллю Намора у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

У серії твітів активістка назвала актора Marvel "сексуальним хижаком", звинувативши його в сексуальному насильстві над нею. Представники Huerta та Disney, які займалися промокампанією фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди", не відповіли в неділю на запит видання The Times про коментарі.

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Актора Теноча Уерта звинуватили в серії сексуальних домагань

Про інцидент стало відомо після того, як активістська організація Poder Prieto з Мексики опублікувала в соціальних мережах епізод подкасту El Feisbuk de la Malinche за участю Ріос. Як відомо, Уерт є прессекретарем Poder Prieto, колективу акторів, представників ЗМІ та інших діячів, які працюють над боротьбою з расизмом в індустрії розваг та за її межами.

Ріос, колишня учасниця Poder Prieto, звинуватила організацію через інстаграм у поширенні епізоду подкасту без її згоди. Вона також стверджувала, що Poder Prieto змушувала її працювати безоплатно. Крім того, вона звинуватила організацію в тому, що вона називала себе спільнотою антирасистів, водночас проявляючи насильство за зачиненими дверима та захищаючи Уерта.

Натомість Poder Prieto написала у твіттері, що не публікувала епізод подкасту, а просто рекомендувала його разом з іншим вмістом. Колектив не відповів на її коментарі щодо Уерта.

Втім, Ріос сказала, що після виходу з організації дуже чітко дала зрозуміти Poder Prieto, що організація не може публікувати щось, що стосується її. Вона також поділилася скриншотами ненависті та погроз, які вона отримувала від незнайомців у відповідь на свої звинувачення.

Дуже важко говорити про емоційне насильство та зловживання владою сексуального хижака, якого люблять у всьому світі за роль такого персонажа у фільмі, як Теноча Уерта,

— написала Ріос.

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Уерта знявся в десятках фільмів і телесеріалів, зокрема "Судна ніч назавжди", "Нарко: Мексика" і "Чорна пантера: Ваканда назавжди". Його образ антагоніста Намора викликав широке визнання, адже це перший супергерой з корінним мезоамериканським походженням, – сказав Уерта виданню The Times у 2022 році. – Це смуглявий хлопець. Ця стародавня культура в його коренях. І він говорить як я. Ми творимо історію. Я сказав їм: "Зробімо щось, чим можна пишатися".

Теноч Уерт / Walt Disney Pictures