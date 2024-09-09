Жодних виправдань: зірка серіалу "Коли ми вдома" зізналась, як у 73 роки заговорила українською

Заслужена артистка України, зірка серіалу "Коли ми вдома", Тетяна Шеліга щиро розповіла, як їй вдалося перейти на українську мову у віці 73 років. До цього акторка все життя спілкувалася російською.

Вона народилася в російськомовній родині. А у школі, де навчалася майбутня знаменитість, всі предмети викладалися російською, а українську почали вивчати лише з п'ятого класу.

Дивіться також 3 найкращі комедії, які допоможуть позбутися осінньої хандри

Тетяна Шеліга зізналась, як перейшла на українську мову

У молодості Тетяна Шеліга поїхала вступати до Москви, де навчалася у школі-студії імені Немировича-Данченка при МХАТі. Спочатку вона працювала 23 роки у Севастопольському театрі, а потім ще 15 років у Театрі імені Лесі Українки в Києві.

Акторка відзначає, що тоді вона не замислювалася над тим, що її діяльність фактично підтримувала російську культуру. Зараз акторка усвідомила важливість переходу на українську мову та прагне виправити помилки минулого, не шукаючи жодних виправдань.

Виходить, все життя працювала на російську культуру. До 73 років розмовляла їхньою мовою. Тепер – нізащо,

– каже Тетяна.

Шеліга відверто зізнається, що перехід на українську мову був для неї нелегким завданням. Однак вона добре усвідомлювала, наскільки важливим є цей крок не лише для неї особисто, а й для майбутнього України.

Вона розповідає, що мала при собі звичайний словник, який став її постійним супутником. Тетяна використовувала його щоразу, коли виникала потреба в новому слові чи з'являлися труднощі.

Не боюся помилятися. Коли на якійсь творчій зустрічі не можу правильно перекласти слово, мені підказують із глядацької зали. Навіть якщо збираємося з друзями десь у ресторанчику і хтось переходить на російську, відповідаю українською,

– розповіла акторка.

Наразі Шеліга не лише на сцені, а й у повсякденному житті повністю перейшла на українську мову.