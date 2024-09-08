Якщо відчуваєте, що осінь впливає на вас негативно, то дивіться фільми, які розсмішать до сліз. Редакція Кіно 24 щиро їх рекомендує. Збирайте разом друзів, щоб було веселіше проводити час!

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"Чому він?" (2016)

У фільмі показаний період напередодні Різдва. Нед Флемінг, Барб та їхній син Скотті їдуть до Стефані – своєї старшої дочки. Дівчина зустрічається з хлопцем та навчається у коледжі. Молодий чоловік – мільярдер, який дуже любить поговорити. Після знайомства з Лердом, батьки вирішують, що він – не пара Стефані.

"Чому він?": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хто в домі тато" (2015)

У фільмі розповідається про Бреда Вітакера, який хоче стати хорошим сім'янином. У його дружини є двоє дітей, у яких розпочинаються певні труднощі. Син Ділан каже, що страждає від булінгу, а дочка Меган змушує чоловіка піти з нею на шкільні танці. Однак згодом повертається батько дітей, який руйнує тихе сімейне життя.

"Хто в домі тато": дивіться онлайн трейлер фільму

"Брюс Всемогутній" (2003)

Головний герой фільму – ведучий Брюс Нолан. Він постійно скаржиться на життя та не може знайти спільної мови з людьми. Чоловік хоче вести відоме шоу, але його мрія здається недосяжною. Ба більше, несподівано Брюса звільняють з роботи. Нолан надто емоційно відреагував на погані зміни у житті, тому починає говорити, що Бог несправедливий до нього. Так, останній вирішує помінятися з чоловіком місцями.

"Брюс Всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

Не дайте поганому настрою зіпсувати затишні осінні дні. Якщо накриває хандра, дивіться смішні комедії!