Редакція Кіно 24 зловила ностальгію, тому ділиться добіркою мультсеріалів, на яких виросли мільйони людей. Думаємо, що у цьому матеріалі ви знайдете багато знайомих стрічок, які захочете передивитися знову.

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"Черепашки-ніндзя"

Кількість сезонів : 10

: 10 Кількість серій: 193

У мультсеріалі розповідається про черепашок-мутантів Рафаеля, Леонардо, Донателло і Мікеланджело. Разом зі щуром-мутантом Сплінтером і репортеркою Ейпріл О-Ніл вони намагаються перемогти своїх ворогів. Поступово черепашки стикаються зі ще більшим злом, однак також знаходять справжніх напарників.

"Черепашки-ніндзя": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Фінеас і Ферб"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 222

Головні герої фільму – зведені брати Фінеас і Ферб. Вони полюбляють створювати неймовірні речі – така справа зовсім невластива дітям їхнього віку. Хлопчики, крім того, мають старшу сестру Кендес, яка проти дивного заняття дітей. У братів ще є качкодзьоб Перрі, який працює секретним агентом в одній зі спецслужб.

"Фінеас і Ферб": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Що з Енді?"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 78

У мультсеріалі розповідається про пригоди Енді Ларкіна. Хлопець є справжнім хуліганом, оскільки полюбляє шкодити людям. Допомагає головному герою з цим його друг Дені Пікет. Енді також закоханий у свою однокласницю Лорі, але дівчина не є прихильницею його витівок, тому відштовхує шанувальника.

"Що з Енді?": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-генія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 61

11-річний Джиммі Нейтрон мешкає у місті Ретровіль та дружить з Шином Естевезом і Карлом Візером. Однак хлопчик зовсім не звичайний, а справжній геній. Річ у тім, що він постійно створює неймовірні винаходи.

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"Пригоди Джиммі Нейтрона, хлопчика-генія": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Губка Боб Квадратні Штани"

Кількість сезонів : 14

: 14 Кількість серій: 303

На дні Тихого океану є місто Бікіні-Боттом, де проживають різні істоти: губка, морська зірка, планктон, восьминіг, риба-їжак, равлик, кашалот, краби, білка та суперкомп'ютер. Губка Боб разом з равликом Ґері мешкає в ананасі та працює в ресторані. Він також має сусідів – Сквідварда та Патріка.

"Губка Боб Квадратні Штани": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

"Оггі та кукарачі"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 501

Оггі – це кіт, який мешкає у будинку, любить спокійну атмосферу, проводити час з їжею перед телевізором. Однак по сусідству з ним проживає троє тарганів, які постійно намагаються зіпсувати головному героєві життя. Річ у тім, що шкідники хочуть мати доступ до холодильника, аби їсти смачну їжу.

"Оггі та кукарачі": дивіться онлайн трейлер мультсеріалу

Ці мультсеріали допоможуть багатьом повернутися у дитинство. Обирайте, що подивитися вже зараз!