Редакция Кино 24 поймала ностальгию, поэтому делится подборкой мультсериалов, на которых выросли миллионы людей. Думаем, что в этом материале вы найдете много знакомых лент, которые захотите пересмотреть снова.

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"Черепашки-ниндзя"

Количество сезонов : 10

: 10 Количество серий: 193

В мультсериале рассказывается о черепашках-мутантах Рафаэле, Леонардо, Донателло и Микеланджело. Вместе с крысой-мутантом Сплинтером и репортеркой Эйприл О-Нил они пытаются победить своих врагов. Постепенно черепашки сталкиваются с еще большим злом, однако также находят настоящих напарников.

"Черепашки-ниндзя": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Финес и Ферб"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 222

Главные герои фильма – сводные братья Финес и Ферб. Они любят создавать невероятные вещи – такое дело совсем несвойственно детям их возраста. Мальчики, кроме того, имеют старшую сестру Кендес, которая против странного занятия детей. У братьев еще есть утконос Перри, который работает секретным агентом в одной из спецслужб.

"Финес и Ферб": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Что с Энди?"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 78

В мультсериале рассказывается о приключениях Энди Ларкина. Парень является настоящим хулиганом, поскольку любит вредить людям. Помогает главному герою с этим его друг Дени Пикет. Энди также влюблен в свою одноклассницу Лори, но девушка не является поклонницей его выходок, поэтому отталкивает поклонника.

"Что с Энди?": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 61

11-летний Джимми Нейтрон живет в городе Ретровиль и дружит с Шином Эстевезом и Карлом Визером. Однако мальчик совсем не обычный, а настоящий гений. Дело в том, что он постоянно создает невероятные изобретения.

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"Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Губка Боб Квадратные Штаны"

Количество сезонов : 14

: 14 Количество серий: 303

На дне Тихого океана есть город Бикини-Боттом, где проживают разные существа: губка, морская звезда, планктон, осьминог, рыба-еж, улитка, кашалот, крабы, белка и суперкомпьютер. Губка Боб вместе с улиткой Гэри живет в ананасе и работает в ресторане. Он также имеет соседей – Сквидварда и Патрика.

"Губка Боб Квадратные Штаны": смотрите онлайн трейлер мультсериала

"Огги и тараканы"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 501

Огги – это кот, который живет в доме, любит спокойную атмосферу, проводить время с едой перед телевизором. Однако по соседству с ним проживает трое тараканов, которые постоянно пытаются испортить главному герою жизнь. Дело в том, что вредители хотят иметь доступ к холодильнику, чтобы есть вкусную еду.

"Огги и тараканы": смотрите онлайн трейлер мультсериала

Эти мультсериалы помогут многим вернуться в детство. Выбирайте, что посмотреть уже сейчас!