Де дивитися серіал "Тиха Нава" онлайн безплатно

Український серіал "Тиха Нава" продовжує набирати популярності. Прем'єра відбулася 15 січня 2026 року.

Якщо ви досі не встигли переглянути серіал, у матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо, де це можна зробити безкоштовно та легально. Дуже важливо не переглядати стрічку на піратських сайтах або сервісах, адже це порушує авторські права.

Де дивитись серіал "Тиха Нава" безплатно?

Дивитися серіал легально можна на "Київстар ТБ". Для перегляду треба авторизуватися за власним номером телефону. Крім того, можна отримати промокоди на серіал через партнерські програми "Київстар" з компаніями "Укрзалізниця" та "Нова Пошта". Для цього потрібно знайти їх у додатках цих компаній або в "Мій Київстар", якщо у вас є активний акаунт.

До речі, "Тиха Нава" це другий Original-серіал Київстар ТБ після "Віті". Ця стрічка – перший український серіал у жанрі детективного трилера в стилі true crime.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Які ще серіали можна подивитись на "Київстар ТБ"?

На платформі Київстар ТБ можна подивитись і чимало інших українських серіалів та світових хітів. Серед них такі:

"Елементарно"

"Справжній детектив"

"Покерфейс

"Зломовчання"

"Ключі від правди"

"Слідча"

"Декстер"

Обирайте стрічку для перегляду та насолоджуйтесь уже цього вечора!