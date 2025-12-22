3 моторошні серіали 2025 року, які тримають в напрузі до фінальних титрів

Трилери – це один із найулюбленіших жанрів серед глядачів. Адже це фільми та серіали, які вміють тримати в напрузі й дарувати справжнє відчуття адреналіну.

Тож у матеріалі 24 Каналу ми зробили для вас добірку найпопулярніших трилерів 2025 року. Вони вийшли зовсім нещодавно, але вже встигли підкорити серця великої кількості глядачів, тож обирайте й ви свого фаворита.

Які трилери 2025 року варто подивитись ввечері?

"Резиденція"

Американський мінісеріал, прем'єра якого відбулася 20 березня 2025 року, – це "Резиденція". Стрічка не зовсім належить до жанру трилера, але поєднує в собі детектив, кримінал і трохи комедії. Серіал налічує 8 епізодів, тож ви легко зможете зануритися в історію таємничого вбивства.

"Резиденція": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – геніальна детективка, яка має розплутати справу про злочин, що стався в резиденції президента в Білому домі. Вбивцею може виявитися хто завгодно, адже підозрюваними в цій ситуації є і весь персонал, і гості офіційної вечері.

Цей серіал ідеально підійде для легкого вечірнього перегляду, адже його атмосфера затягує, а харизматичні актори приваблюють знову і знову.

"Відділ нерозкритих справ"

"Відділ нерозкритих справ" – один із найпопулярніших серіалів на Netflix у 2025 році. Його прем'єра відбулася 29 травня, і він швидко полюбився глядачам. Перший сезон налічує 9 епізодів і розповідає про досвідченого детектива, який очолює поліцейський відділ в Единбурзі.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться онлайн трейлер серіалу

Перед ним – ціла колекція нерозкритих справ, пов'язаних із таємничими вбивствами та розслідуваннями, до яких залучені ексцентричні спеціалісти. Глядачі відзначають, що їх захопив цікавий сюжет, влучний гумор і хімія між персонажами. Багато хто вже з нетерпінням очікує на продовження, адже вважає, що цей серіал має великий потенціал.

"Шерлок і дочка"

Британський серіал, прем'єра якого відбулася 16 квітня 2025 року, також полюбився справжнім прихильникам історій про сімейні таємниці, загадкові справи, злочини та детективів.

У центрі сюжету – Амелія, в якої помирає мати. Зовсім раптово вона дізнається, що, ймовірно, її батьком є знаменитий Шерлок Холмс. Дівчина вирушає до Лондона саме тоді, коли місто охоплює справжній хаос: Шерлок розслідує низку загадкових викрадень.

"Шерлок і дочка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тепер йому доводиться думати не лише про розслідування, а й про історію з Амелією. Адже, попри те що спершу він вважав її самозванкою, її унікальні детективні здібності не дають йому спокою, тож вони починають працювати в парі.