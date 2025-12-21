Мабуть, багато хто знає стрічку "Казино "Рояль"". Однак є чимало інших фільмів, які зможуть подарувати вам подібні емоції. У матеріалі 24 Каналу можна знайти подібні фільми та насолоджуватись переглядом уже сьогодні.

Які фільми подивитись любителям азарту?

"Двадцять одне"

Рейтинг IMDb: 6.8

Одна із стрічок, яка ідеально підійде для тих, хто обожнює азарт, – американський кримінальний фільм під назвою "Двадцять одне".

Прем'єра відбулася у березні 2008 року. У історії розповідається про дорогі казино та передає атмосферу розкоші й тримає в напрузі до останньої хвилини.

"Двадцять одне": дивіться онлайн трейлер фільму

У центрі сюжету – шестеро героїв, які навчаються, щоб стати справжніми шулерами та "чистити" одне казино за іншим. Якщо ви фанат азартних ігор, ця кіноісторія подарує вам незабутні враження.

"Гра Моллі"

Рейтинг IMDb: 7.4

Ще один фільм, який варто подивитися всім прихильникам гострих емоцій, – "Гра Моллі". Прем'єра цієї американської біографічної стрічки відбулася у 2017 році. Фільм є екранізацією книги та розповідає про Моллі Блум, яка розчарувалася в житті й опиняється перед вибором: або навчатися на юриста, або попрацювати рік, щоб досягти того, чого вона прагне.

"Гра Моллі": дивіться онлайн трейлер фільму

Моллі влаштовується на роботу, однак цих коштів їй не вистачає. Тож вона створює власний підпільний покерний клуб. Зовсім скоро її клієнтами стають найбагатші люди у світі. Та Моллі ще не уявляє, до чого це може призвести. Попереду – надвисокі ставки.

"Небезпечна гра Слоун"

Рейтинг IMDb: 7.5

Високорейтинговий політичний трилер 2016 року з Джессікою Честейн у головній ролі. Це історія про нестримну, азартну та безпринципну Елізабет Стоун, яка обожнює ризикувати. Вона готова на все, щоб отримати бажане, тож цього разу вкотре вирішує домогтися свого за будь-яку ціну. Тепер героїня прагне взяти під контроль обіг зброї, ще не уявляючи, чим для неї закінчиться ця небезпечна витівка.

"Небезпечна гра Слоун": дивіться онлайн трейлер фільму

"Меверік"

Рейтинг IMDb: 7.0

Ще один фільм, на який варто звернути увагу прихильникам адреналіну та азарту, – це стрічка 1994 року під назвою "Меверік". У центрі сюжету — Брет Меверік, картяр, який намагається жити та заробити статки через гру в покер. Він зваблює дам і сіє страх серед своїх ворогів. Та одного разу він вирішує взяти участь у змаганні найкращих гравців у покер.

"Меверік": дивіться онлайн трейлер фільму

Головним призом буде нагорода в півмільйона доларів, однак, щоб взяти участь, потрібно сплатити 25 тисяч. Бретту трохи не вистачає до цієї суми, тож він готовий на все, аби потрапити на турнір і перемогти.

"Спритні руки"

Рейтинг IMDb: 6.3

Ще один фільм, назва якого говорить сама за себе, – це кримінальний трилер під назвою "Спритні руки".

Прем'єра відбулася 23 лютого 2004 року. Міллер готовий позмагатися за перемогу зі Стівенсом, чоловіком, який не зазнавав поразок уже понад 20 років. І ще ніхто не знає, чим усе це закінчиться.

"Спритні руки": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак коли за круглим столом збираються найспритніші брехуни, гра точно буде цікавою.