Є чимало акторських сімей, де зірками екранів є і діти, і батьки. Багатьом акторам молодого покоління у спадок перейшов талант від їхніх зіркових батьків.

У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список чотирьох українських сімей, де популярними акторами є і діти, і батьки. У матеріалі дізнаєтесь подробиці про їхню кар'єру.

Які актори пішли слідами своїх зіркових батьків?

Іван та В'ячеслав Довженки

Актор молодого покоління Іван Довженко – син популярного українського актора В'ячеслава Довженка, відомого за фільмами "Кіборги", "Будинок "Слово". Нескінченний роман", "Буча" та іншими.

Іван лише розпочинає свою кар'єру. Зокрема, він зіграв у продовженні українського серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі", а також виконав головну роль у фільмі "Мавка. Лісова пісня".

Обидві прем'єри ще не відбулися, однак зовсім скоро глядачі зможуть переглянути ці довгоочікувані проєкти. Таким чином акторство стало для цієї родини справжньою сімейною справою.

Олена, Зоя і Поліна Лавренюк

Олена Лавренюк – це головна акторка українського серіалу "Кава з кардамоном". Незабаром відбудеться прем'єра другого сезону, у якому також зіграють її донечки. Хоча Зоя та Поліна Лавренюк наразі не мають акторської освіти й роль у серіалі буде їхнім дебютом, однак очевидно, що дівчатка вже намагаються крокувати шляхом зіркової мами.

Ольга Сумська та Антоніна Паперна

Родина Ольги Сумської також наділена акторським талантом. Зокрема, Ольгу Сумську добре знають як неймовірно талановиту акторку українського театру. Крім того, вона зіграла безліч ролей у кіно та серіалах.

У 1998 році акторка отримала звання Народної артистки України. Сьогодні Ольга Сумська продовжує вражати своєю харизмою та зовнішністю. Її донька Антоніна Паперна, яка обрала життя в Росії, також працює акторкою, однак будує свою кар'єру в країні-агресорі.

Варто також згадати Олексія та Ксенію Вертинських, а також багатьох інших. Імовірно, що діти продовжать шлях своїх акторських батьків. Усі вони обрали для себе творчий шлях і успадкували талант, харизму та цілеспрямованість.