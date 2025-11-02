3 нові українські фільми, які ви могли пропустити

Навіть під час війни український кінематограф розвивається. Останніми роками вийшло багато чудових фільмів, які вразили глядачів, запам'яталися їм і залишили хороші емоції після перегляду.

У матеріалі 24 Каналу читайте про три нові українські фільми, які ви могли пропустити.

Нові українські фільми, які ви могли пропустити

"Медовий місяць"

Світова прем'єра фільму відбулась у вересні 2024 року на Венеційському міжнародному кінофестивалі, а в Україні – у жовтні того ж року на Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість", однак у прокат він вийшов у вересні 2025 року.

Події стрічки розгортаються у маленькому місті біля Києва. Після вечірки з друзями Тарас і Оля повертаються додому і вперше ночують у новій квартирі, а вже вранці їхнє життя змінюється. Під будинком пари з'являються окупанти, зникає вода, електрика та зв'язок. Наступні кілька днів Тарас і Оля дуже зближуються.

"Медовий місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сірі бджоли"

Прем'єра фільму відбулась 23 жовтня 2025 року. Він знятий за мотивами однойменного роману Андрія Куркова. Головні ролі у стрічці зіграли Віктор Жданов і Володимир Ямненко.

Події фільму відбуваються у селі, що в "сірій зоні" АТО, де залишились двоє друзів дитинства. Чоловіки живуть без світла, води й під постійними обстрілами, а радість їм приносять прості речі.

Сергій і Павло ворогують, але змушені спілкуватися у покинутому селі. Друзі намагаються створити мирне життя, проте одного дня з'являється російський снайпер.

"Сірі бджоли": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грім серед ясного неба"

Це документальний фільм про подвиги штурмової та винищувальної авіації ЗСУ. Глядачі дізнаються історії військового льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка (позивний "Грім"), льотчика-винищувача Вадима Ворошилова (позивний "KARAYA") та їхніх побратимів.

"Грім серед ясного неба": дивіться онлайн трейлер фільму