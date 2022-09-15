Українські фільми на фестивалі у Торонто та дискусії про війну в Україні: все, що треба знати

З 8 по 18 вересня 2022 року у Торонто триває Міжнародний кінофестиваль. У програмі представлено два українські фільми. Крім цього, 13 вересня відбулася дискусія "Вплив війни в Україні на міжнародну кіноіндустрію" і пройде захід "Українські продюсери в центрі уваги".

"Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Літургія протитанкових перешкод" Дмитра Сухолиткого-Собчука увійшли до конкурсних програм Міжнародного кінофестивалю в Торонто 2022, однієї з найважливіших кіноподій Північної Америки.

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Українські фільми на кінофестивалі у Торонто

"Люксембург, Люксембург"

Картину "Люксембург, Люксембург" покажуть у межах програми "Сучасне світове кіно" (Contemporary World Cinema). Це друга повнометражна стрічка режисера Антоніо Лукіча ("Мої думки тихі"). Сюжет розгортається довкола братів-близнюків — водія маршрутки Миколи та полісмена Василя. Вони намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з’являється давно зниклий батько. Головні ролі виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" — брати Раміл та Аміл Насірови.

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

"Літургія протитанкових перешкод"

Короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод" презентують у програмі Short Cuts. Картина розповідає про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни з росією. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зняв стрічку після прем’єри свого повнометражного дебюту "Памфір", яка відбулася цього року у "Двотижневику режисерів" Каннського кінофестивалю. Виробництво "Літургії протитанкових перешкод" профінансувало одне з найпопулярніших світових видань The New Yorker.

Як знімали "Літургію протитанкових перешкод": дивіться відео

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Заходи, спрямовані на підтримку України

Подія "Українські продюсери в центрі уваги"

Як повідомила компанія Артхаус Трафік, українцям присвятили окрему подію в індустрійній секції фестивалю — "Українські продюсери в центрі уваги" (Spotlight on Ukrainian Producers). У межах заходу відбудеться спілкування з 5-ма продюсерами нещодавніх фестивальних гітів, які активно працюють над новими проєктами попри повномасштабну війну росії проти України. У спілкуванні візьмуть участь:

Дар'я Бассель ("Бачення метелика", 2022 рік);

Володимир Яценко ("Люксембург, Люксембург", 2022 рік);

Ігор Савиченко ("Пофарбоване пташеня", 2019 рік);

Валерія Сочивець ("Із зав’язаними очима", 2020);

Єгор Олесов ("Ціна правди", 2019 рік).

Дискусія "Вплив війни в Україні на міжнародну кіноіндустрію"

13 вересня в рамках Кіноринку Міжнародного кінофестивалю у Торонто було проведено спеціальну подію в рамках Industry Conference – дискусію "Вплив війни в Україні на міжнародну кіноіндустрію". Гостями дискусії стали керівництво TIFF, канадські, українські та міжнародні фільммейкери.

Як повідомляє Держкіно, модератором дискусії став продюсер та засновник F Films Андрій Фесяк, який акцентував, що "коли російські військові розпочали своє повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, мало хто на Заході очікував, що Україна протримається довше кількох днів; але після 7 місяців війни ми все ще воюємо, міцніємо і сильно б’ємо росіян".

"Весь український народ долучився до війни, щоб допомогти нашим військам перемогти у цій війні. Люди в кіноіндустрії нічим не відрізняються. Багато наших колег або воюють на передовій – деякі, на жаль, загинули – або воюють за допомогою засобів, які ми знаємо найкраще, як-от кіно", – зазначив Андрій Фесяк.

Насправді українська культура – ​​це одна з перших речей, що росіяни намагаються знищити в окупованих ними містах в Україні. Спалення книжок, руйнування театрів і заборона українського кіно і телебачення є однією з головних дій окупантів,

– доповнив він.

У дискусії брали участь:

Ігор Савиченко , продюсер Directory Films, який розповів аудиторії про важливість залучення українських авторів (сценаристів, режисерів, художників і креативних продюсерів) до виробництва фільмів і серіалів, які створюються іноземними продакшнами;

, продюсер Directory Films, який розповів аудиторії про важливість залучення українських авторів (сценаристів, режисерів, художників і креативних продюсерів) до виробництва фільмів і серіалів, які створюються іноземними продакшнами; Вікторія Ярмощук , CEO FILM.UA Group та виконавча директорка Української кіноасоціації розповіла про можливості України, постпродакшн потужності України та можливості співпраці навіть у цей непростий час;

, CEO FILM.UA Group та виконавча директорка Української кіноасоціації розповіла про можливості України, постпродакшн потужності України та можливості співпраці навіть у цей непростий час; Старший віцепрезидент та продюсер Радж Паніккар з Fifth Ground Entertainment долучився до дискусійної панелі з погляду канадського продюсера щодо можливостей співпраці з Україною;

з Fifth Ground Entertainment долучився до дискусійної панелі з погляду канадського продюсера щодо можливостей співпраці з Україною; Режисер документальної картини "Свобода у вогні: боротьба України за свободу" Євген Афінеєвський говорив про важливість роботи з українськими кінематографістами, швидкість та бюджетність такої співпраці.

До речі, на кінофестивалі у Торонто відбулась презентація фільму "Свобода у вогні: боротьба України за свободу". Президент СКУ Павло Ґрод та президент Конґресу українців Канади Леся Хичій відвідали прем’єру документальної стрічки й наголосили, що "фільм уособлює справжню хоробрість і стійкість українського народу та ілюструє фундаментальну відмінність між росіянами та українцями – бажання бути вільними та відважними".

Варто зауважити, що цей фільм є продовженням відомо нам "Зима у вогні" 2015 року. Він розповідає про перші етапи неспровокованого та варварського вторгнення росії 24 лютого 2022 року. За словами номінованого на Оскар режисера Євгена Афінєєвського, у фільмі він намагався насамперед передати голоси мирних людей: "Солдати, лікарі, матері, діти, журналісти, священники та люди в облозі. Я хочу, щоб лідери побачили ці історії на власні очі. Ви можете відвідати зруйновану будівлю, але якщо ви не маєте зв’язку з людьми, які жили в ній, навіщо вам про це хвилюватися?".