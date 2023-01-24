3 важливі українські фільми на фестивалі "Санденс" у США
У США з 19 по 29 січня триває головний кінофестиваль незалежного кіно "Санденс". На ньому відбудуться прем’єри одразу трьох українських фільмів.
В основній конкурсній програмі одного з найбільших кінофестивалів світу представлено стрічки "20 днів у Маріуполі" та "Залізні метелики". А також у програмі короткометражок показали стрічку "Літургія танкових перешкод".
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Українські фільми на фестивалі "Санденс"
"Залізні метелики"
Документальний фільм "Залізні метелики" показали у конкурсній секції World Cinema Documentary Competition. У ньому українець досліджує обставини збиття літака MH17, риторику російських пропагандистів навколо цієї події та реакцію світової спільноти на цей злочин.
Продюсер стрічки Андрій Котляр додав, що участь у фестивалі – це великий крок для команди "Вавилонʼ13" та можливість донести до міжнародної аудиторії усю правду про російську пропаганду, "яка у цьому фільмі розкладається на молекули, показуючи її справжньо сутність". Він сподівається, що після перегляду кінострічки американці та інші гості "Санденсу" зрозуміють, як побудована та працює російська пропаганда, а їхній фільм стане потужним елементом культурної дипломатії.
"Залізні метелики": дивіться трейлер
"20 днів у Маріуполі"
"20 днів у Маріуполі" змагатиметься з іншими 11 документальними стрічками зі всього світу в номінації World Cinema Documentary Competition, серед яких ще один український фільм — "Залізні метелики" Романа Любого,
– сказав режисер.
"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер
"Літургія протитанкових перешкод"
Короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука розповідає про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни з Росією. Режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук зняв стрічку після прем’єри свого повнометражного дебюту "Памфір", яка відбулася цього року у "Двотижневику режисерів" Каннського кінофестивалю. Виробництво "Літургії протитанкових перешкод" профінансувало одне з найпопулярніших світових видань The New Yorker.