3 українські фільми на Netflix для перегляду на вихідних

Уже ні для кого не новинка, що часто українські фільми та серіали стають частинкою Netflix. Українці мають змогу переглянути на стримінговій платформі улюблені стрічки, які стануть гарним доповненням для зимових вечорів.

24 Канал уже підібрав декілька кінокартин, які зарядять на позитивний настрій та розбавлять холодні вечори.

Які українські фільми можна подивитись на Netflix?

"Потяг у 31 грудня"

Рейтинг IMDb: 6,6

У центрі сюжету – провідник Микола Іванович, який перед виходом на пенсію вирушає в останній рейс до Львова.

В одному з вагонів зустрічаються різноманітні пасажири. Серед них: наречена Леся, яка втекла з весілля і тепер змушена ховатися від коханого Максима, адже той хоче повернути дівчину, вагітна Ірина та бухгалтер-інтроверт Ігор. В іншому купе їде подружжя Петриненків. У хлопця, на ім'я Олег, є певні проблеми у стосунках з жінками. Однак у його купе з'являється пристрасна Соломія, тому у житті молодика стається несподіваний поворот.

Це мав би бути звичайний рейс звичайного потягу, але хіба може бути рейс звичайним напередодні Нового року? Щось обовʼязково мало піти не так,

– йдеться у тизер-трейлері фільму.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батьківські збори"

Рейтинг IMDb: 6,2

Прем'єра на платформі Netflix відбулась 17 грудня цього року. За сюжетом, у школі змагаються за посаду президента. Дивним чином перемогу здобує один із найгірших учнів, тому батьки організовують батьківські збори. Та просте обговорення раптом переростає у запеклі дебати, через що виникає чимало смішних ситуацій.

"Батьківські збори": дивіться онлайн трейлер фільму

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8,5

Фільм Антона Птушкіна розповідає про людей, які живуть на материку, їхній побут і співіснування з тваринами. Він показує життя дослідників станції "Академік Вернадський", розповідає про їхню роботу і виклики.

Антон перебував на станції тиждень, але над фільмом працювали аж пів року. Він зафільмував усі етапи, які 30-та Українська антарктична експедиція проходила протягом свого шляху до Антарктиди.

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Будьте певні, що кожен із фільмів вартий вашої уваги.