6 українських фільмів та серіалів, які варто подивитись після роботи

Якщо під кінець робочого тижня ваші сили вже на нулі, варто дати собі час, аби відновитися та відпочити. Ідеальним варіантом для цього може стати перегляд цікавого українського фільму або серіалу.

Український актор зіркового спрямування в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу поділився своєю добіркою найкращих українських стрічок. Серед них ви можете знайти свого фаворита.

Рекомендуємо "Зворотний напрямок", зйомки у "Вічнику" та особисте життя: відверте інтерв'ю з Павлом Текучевим

Які українські фільми та серіали рекомендує Павло Текучев?

Павло Текучев поділився власною добіркою українських фільмів і серіалів, які справили на нього найбільше враження та які він щиро радить до перегляду.

Серед українських фільмів актор виокремлює стрічку "Ти – космос", яка наразі перебуває на вершині його кінематографічних уподобань. Це один із найсвіжіших і найбільш обговорюваних українських фільмів, що привернув увагу глядачів своєю емоційністю та нестандартною подачею.

"Ти – космос": дивіться онлайн трейлер фільму

Також Павло з особливою теплотою згадує роботи режисера Антоніо Лукіча, зокрема фільм "Мої думки тихі". Саме ці дві стрічки він називає своїми улюбленими серед українського кіно.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім повнометражних фільмів, актор радить звернути увагу на серіал "Зворотний напрямок", який отримав чимало схвальних відгуків від глядачів і став помітним явищем в українському серіальному просторі.

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн трейлер серіалу

Говорячи про серіали, Павло Текучев також особливо виділяє "Спіймати Кайдаша". На його думку, це один із перших і водночас найяскравіших прикладів якісного українського серіалу, який правдиво й чесно розповідає про життя звичайних українців та їхні непрості людські історії. Актор зізнається, що перегляд цього проєкту подарував йому щире захоплення й приємне здивування рівнем українського серіального виробництва.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

Водночас Павло зазначає, що нині з'являється багато нових українських проєктів, про які активно говорять. Хоча через брак часу він ще не встиг їх переглянути, актор уже чув чимало позитивних відгуків про серіали "Ховаючи колишню" та "Тиха Нава".

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

На його переконання, українські фільми та серіали варто дивитися й підтримувати, адже це важливий крок для розвитку національного кінематографа та серіального виробництва.