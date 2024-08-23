3 українські фільми, які помилково вважали російськими

Сюжет серіалу розгортається навколо пологового будинку обласної клінічної лікарні. Центральна лінія розповідає історію талановитого акушера-гінеколога, який, залишивши престижну посаду в столиці через особисті обставини, повертається у своє рідне провінційне місто. Там він починає працювати лікарем-ординатором у місцевому пологовому будинку. Нове життя в нових умовах стає для нього викликом, але водночас відкриває можливості для переосмислення професійної та особистої долі.

"Асистентка": Ще одна українська стрічка, у якій поруч з українськими акторами працювали й росіяни, через що багато людей помилково вважають цей проєкт російським. Однак насправді це українська робота, де центральну роль грає талановита українська акторка Дар'я Легейда.

За сюжетом, головна героїня, Настя, зображується як приємна, завжди усміхнена молода жінка, але вона все ще неодружена, що вносить певний дисонанс у її життя. Настю зіграла Дар'я Легейда, яка майстерно передала емоційні переживання своєї героїні. У свої 29 років Настя починає знімати "рожеві окуляри", через які раніше дивилася на світ, і нарешті стикається з жорсткою реальністю.