3 легкі українські серіали, які допоможуть відірватись від щоденних проблем
20 березня – Всесвітній день щастя. Тож коли, якщо не у п'ятницю після важкого робочого тижня, дозволити собі по-справжньому розслабитися та відірватися від щоденних турбот?
Для цього варто всього лише обрати легкий український серіал для перегляду та приготувати попкорн, щоб ваш кіновечір став ще яскравішим. У матеріалі 24 Каналу ви можете обрати стрічку саме для свого настрою.
Дивіться також У світ виходить продовження шикарного українського серіалу, який обожнюють глядачі
Які українські серіали допоможуть розслабитись ввечері?
"Містер і місіс Малишки"
Якщо ви хочете розслабитися ввечері, можете обрати для перегляду український серіал "Містер і місіс Малишки".
Прем'єра стрічки відбулася у 2024 році. Серіал поєднує жанри криміналу та детективу, але кожен епізод настільки захопливий, що неможливо відірватися.
Сюжет розгортається навколо Олександра та Марії – подружжя, яке виглядає люблячим, поки не переступає поріг власної оселі. Олександр – слідчий, а Марія – адвокатка. І коли справа доходить до розслідування, вони перетворюються на неймовірних суперників: поки Олександр обвинувачує злочинця, Марія стає на його захист.
"Молода"
Український серіал "Молода" – це легка історія про життя 40-річної Ольги. Її життя було стабільним та безпроблемним, поки чоловік не пішов від неї до молодої коханки – залишивши її ще й у боргах.
Тепер Ольга змушена кардинально змінити своє життя, щоб вижити. Зміни починаються з випадкової зустрічі з 26-річним хлопцем на ім'я Діма, який помилково вважає її своєю ровесницею.
"Дільничний з ДВРЗ"
"Дільничість ДВРЗ" – український детективний серіал, прем'єра якого відбулася у 2020 році. Серіал уже налічує чотири сезони і здобув любов глядачів. Стрічка поєднує гумор, іронію та детектив.
Головну роль зіграв український актор В'ячеслав Довженко.