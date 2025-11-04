Вони стали хітами: 3 найкращі українські серіали 2024 року
- У 2024 році вийшли три популярні українські серіали: "Реванш", "Впізнай мене" та "Одна родина".
- Сюжети серіалів охоплюють різні теми: зрада, дружба, кохання під час війни, і кожен з них має лише один сезон.
В останні роки українські серіали стали доволі популярними. Кожна нова історія захоплює сюжетом, приємні враження залишає і гра акторів.
Сьогодні редакція 24 Канал розповість про найкращі українські серіали, які вийшли у 2024 році. Якщо ви їх не дивились, обов'язково це зробіть, адже вони дійсно варті уваги.
Теж цікаво Найкращі серіали 2024 року: що подивитися ввечері після роботи
Які українські серіали 2024 року подивитись?
"Реванш"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 24
Це історія про талановиту дівчину Валентину, яка хоче побудувати успішну кар'єру науковиці. Напередодні 23-річчя головну героїню зраджує близька людина. Вона потрапляє до в'язниці й втрачає все.
Валентина залишилась без нареченого, дому і довіри оточення, але продовжує боротися за справедливість та любов. Однак на своєму шляху дівчина намагається не втратити людяність.
"Реванш": дивіться онлайн анонс серіалу
"Впізнай мене"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
Батько Віри – колишній поліціянт. Він суворо виховував доньку, аби захистити її від небезпек зовнішнього світу. Життя сім'ї кардинально змінює один трагічний випадок.
Катерина – подруга Віри з зовсім іншим характером. Дружба дівчат дивує навіть викладачів університету, адже Катерина сконцентрована на особистому житті, а не на навчанні. Якось вона відправляється до клубу, аби знайти успішного чоловіка, а з собою бере Віру.
"Впізнай мене": дивіться онлайн анонс серіалу
"Одна родина"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
Оксаною Романюк – із заможної родини фермерів. Однак дівчину цікавить мистецтво, а не сільське господарство, тож вона вирушає за кордон на навчання та роботу.
Пробувши за кордоном два роки, Оксана приїжджає додому і зустрічає Максима. Хлопець і дівчина закохуються одне в одного, але змушені приховувати свої стосунки, бо їхні родини давно ворогують.
Раптом починається війна. Максим гине на фронті. Оксана живе в окупації, а бізнес її батька зруйнований, тож дівчина звертається за допомогою до ворога родини.
"Одна родина": дивіться онлайн анонс серіалу