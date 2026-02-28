Нові українські серіали, які вже є на ютубі: подивитесь їх за вихідні
Попереду вихідні, а це означає, що час шукати кіноновинки, які додадуть затишку вашим сімейним вечорам. У відкритому доступі вже є одразу кілька нових серіалів, які можна подивитися онлайн на ютубі.
Це історії, які вже полюбилися українським глядачам та їх активно обговорюють в мережі. Які саме – розповідаємо на 24 Каналі.
"Белла Віта"
Надзвичайно зворушлива і чуттєва 4-серійна історія про талановиту дизайнерку весільних суконь Віту, яка потрапила в обман бізнесмена Андрія Сікорського. Одного разу Віті довелося зіграти наречену Андрія і той момент перевернув життя обох. Спершу дівчина не могла терпіти чоловіка, але згодом між ними зародилися справжні почуття. Та чи зможе Віта пробачити Андрія, який постійно обманює її?
"Белла Віта": дивіться онлайн 1 серію
"Повернення"
Ще один серіал, про який гудять соцмережі. "Повернення" – перший серіал про ветеранів російсько-української війни. Головний герой – професійний військовий Олександр Кречет, який після важкого поранення не може повернутися до служби, тож змушений шукати своє призначення в цивільному житті.
"Повернення": дивіться онлайн 1 серію
"Зворотний напрямок"
Після трагічної загибелі батьків Дарина потрапляє під опіку дядька та його дружини Катерини, яка замість підтримки лише знущається з дівчини. Одного разу Дарина зустрічає власника транспортної компанії Романа і ця зустріч змінює життя обох. Через обставини вони вдаються до шлюбу без кохання – з холодом та ворожістю. Чи зможуть Дарина і Роман подолати власні страхи та образи і чи дадуть шанс справжнім почуттям?
"Зворотний напрямок": дивіться онлайн 1 серію
Які нові українські фільми є на ютубі?
- "Антарктида". Документальний фільм Антона Птушкіна, присвячений життю і роботі учасників 30-ої Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".
- Багато інших українських фільмів доступні до перегляду на стримінгових платформах. Якщо ж їх і можна знайти на ютубі, то це неофіційні канали, які не варто підтримувати, адже в них немає прав на покази фільмів.
