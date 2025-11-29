Останніми роками українські серіали стали дуже популярними. Вони завойовують серця глядачів.

Сьогодні 24 Канал розповість про 4 українські серіали, які ви подивитесь на одному подиху. Це "Зворотний напрямок", "Прикордонники", "Парочка слідчих" та "Слідча".

Не пропустіть 3 мінісеріали з неймовірно цікавим сюжетом для ідеальних вихідних

Добірка захопливих українських серіалів

"Зворотний напрямок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.4/10

У серіалі розповідається про Дарину, яка втрачає батьків і зіштовхується з випробуваннями. У дівчини є тітка Катерина, яка не підтримує її, а принижує.

Несподівано Дарина зустрічає власника транспортної компанії Романа, який теж переживає не найкращий період. Після цього її життя змінюється. Герої змушені укласти шлюб, однак вони не кохають одне одного, а ненавидять. Чи зможуть Дарина і Роман справитись з проблеми, і чи з'являться між ними справжні почуття?

"Зворотний напрямок": дивіться онлайн анонс серіалу

"Прикордонники"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 6.0/10

Події серіалу розгортаються за пів року до початку повномасштабного вторгнення. У вересні 2021 році хлопці та дівчата розпочинають навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України. Наставником курсантів стає герой АТО Іван Криницький, який має власну методику викладання.

"Прикордонники": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

У центрі сюжету – слідча Софія, яка працює у звичайному відділку. У неї хороші стосунки з усіма колегами, крім судмедексперта Павла. Їхнє спілкування напружене, адже чоловік – закритий, зверхній і не йде на контакт.

Потроху Софії й Павлу вдається налагодити стосунки. Як розвиватиметься їхня історія?

"Парочка слідчих": дивіться онлайн анонс серіалу

"Слідча"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 16

: 16 Рейтинг IMDb: 7.2/10

У серіалі розповідається про слідчу Анастасію Ясинську, яка переїжджає зі столиці до маленького містечка. Вона виросла з мамою і братом Костянтином, однак завжди намагалася знайти батька.

У 19-річному віці Ася втрачає маму, а згодом трагічно гине Костя, тож жінка залишається сама. Тепер головна героїня прагне дізнатися, хто вбив її брата. Які випробування чекають на Ясинську?

"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу