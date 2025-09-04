Біографічний фільм "Малевич" з Віталієм Ажновим у головній ролі вийде в український прокат з 11 вересня. У трейлері та фільмі поєднуються життя автора "Чорного квадрата" з сучасними подіями, показуючи, що ця війна і наша історична боротьба з російським імперіалізмом триває і зараз.

До речі, раніше ми розповідали, чи виріжуть сцени актора Костянтина Темляка з фільму "Малевич" – відповідь режисерки. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь подробиці про стрічку.

Що відомо про біографічний фільм "Малевич"?

Фільм охоплює ключові події у житті Казимира Малевича, які дають уявлення про епоху в якій він жив і пристрасті, що вирували навколо творчості митця. А їх було чимало: заздрість конкурентів, велике кохання, біль за селян, що потерпали від Голодомору і ненависть до порядків, що насаджували більшовики.

Також у фільмі є окрема сюжетна лінія, що проводить паралелі з сучасністю, коли російський імперіалізм вкотре намагається знищити українську ідентичність. Останні кадри стрічки зняті у деокупованому селі Мощун. Там за режисерським задумом оживають картини Малевича, присвячені одній з українських трагедій за яку відповідальна радянська влада.

Ідея виникла ще до великого вторгнення, але зйомки відбувалися у 2022-му році. За цей час наш першочерговий задум зазнав змін: ми не могли знімати, наприклад, у селах на Харківщині, а сучасність проникала у наше кіно через масовані обстріли енергетичної інфраструктури та кінематографістів, що йшли на фронт. Той фільм, що ви бачите зараз не лише вперше в українському кіно робить спробу художньо осмислити фігуру Малевича, а й залишиться згадкою про те, через що ми зараз проходимо,

– ділиться режисерка Дарія Онищенко.

Головну роль у фільмі зіграв Віталій Ажнов, відомий ролями глибоких персонажів у виставах "Калігула", "Марія Стюарт" і "Макбет" у театрі Франка. Також серед касту Ірма Вітовська-Ванца ("Мої думки тихі"), Христина Федорак ("Перевізниця"), Марина Кошкіна ("Каховський об'єкт"), Дарія Творонович ("Валерія виходить заміж") і Олександр Рудинський ("Камінь, папір, ножиці", що отримав BAFTA). Одного з персонажів втілив Олекій Горбунов ("Дике поле").

"Малевич": дивіться онлайн трейлер фільму

Музику до фільму створив Милош Єліч з "Океану Ельзи", а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевича, яка згадується у його спогадах – "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI. Її історія нерозривно пов’язана з Тарасом Шевченком і довгий час виконувалася на згадку про нього. SHUMEI переосмислив та осучаснив звучання музичного твору.

На основі спогадів Малевича команда ресторану української авторської кухні "Канапа" створила тематичне меню, в якому поєднала його творчість та улюблені страви, а документальні свідчення про скандальну виставку "0,10" дозволили відтворити її у театрі Франка (виставка діє з 28 до 31 серпня).

Окремою подією, направлену на популяризацію знань про українське коріння Малевича став запуск спеціального потягу Київського метрополітену, що курсуватиме синьою лінією у вересні та жовтні. У вагонах потягу розмістили факти про київський період Казимира Малевича та його цитати про місто. Один з вагонів розфарбований Paint Hunters за унікальним ескізом, що надихався творчістю художника різних періодів.



Фільм "Малевич" / Кадр із фільму

Фестивальна прем'єра фільму відбулася з аншлагом на кінофестивалі "Молодість" у 2024 році. Покази стрічки також проходили за кордоном – в Італії, Німеччині, Бразилії.

У всеукраїнський прокат біографічна драма "Малевич" виходить з 11 вересня.

