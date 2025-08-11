Перша леді України хоч проводить багато часу у поїздках і чисельних зустрічах з представниками різних країн, але й знаходить час для сімейних вечорів. Олена Зеленська любить переглядати фільми, а деякі є її улюбленими.

Про свої улюблені картини Олена Зеленська розповідала в інтерв'ю Vogue, передає Кіно 24. Вона перелічила легендарну класику, яку любить переглядати.

Дивіться також Не варті уваги: 3 найгірші фільми першої половини 2025 року

"Форрест Ґамп" (1994)

Режисер: Роберт Земекіс

У центрі сюжету – Форрест, який з дитинства був дивним, але дуже добрим. Таким він і виріс. У нього є кохання – дівчина, яка сприймає Форреста більше як брата, ніж як обранця. Коли чоловіка мобілізують до В'єтнаму, Форрест не забуває писати коханій листи й ділиться думками. Він повертається з війни, де в цивільному житті його чекає новий і захопливий шлях. І, можливо, йому все ж вдасться завоювати єдине кохання.

"Форрест Ґамп": дивіться трейлер онлайн

"Легенди осені" (1994)

Режисер: Едвард Цвік

Події воєнної драми розгортаються на початку XX століття в американському штаті Монтана, де полковник у відставці живе в пустелі з трьома синами. Якось молодший син повертається після навчання з дівчиною Сюзанною й називає її нареченою. Вона загадковим чином змінює долі всіх членів сім'ї. Це легенда про відвагу, кохання та вірність.

"Легенди осені": дивіться трейлер онлайн

"Мости округу Медісон" (1995)

Режисер: Клінт Іствуд

Головна героїня Франческа Джонсон живе в містечку в Айові з чоловіком і двома дітьми. Вона рано вийшла заміж, присвятила життя сім'ї та стала домогосподаркою. Та раптом у її житті з'являється талановитий фотограф Роберт, якраз тоді, її чоловік й діти поїхали з дому на кілька днів. Чоловік показує жінці, яким прекрасним є світ. Тому вона з головою занурюється в почуття.

"Мости округу Медісон": дивіться трейлер онлайн