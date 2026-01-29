Що дивиться президент: улюблені фільми Володимира Зеленського

Якщо вам цікаво дізнатися, які фільми любить наш президент Володимир Зеленський, то сьогоднішня добірка саме для вас. Це старі культові стрічки, які обожнюють мільйони.

Ще у 2019 році, будучи кандидатом у президенти, у коментарі "Радіо Свобода" Зеленський зізнавався, що є затятим кіноманом, тож має багато улюблених фільмів.

Улюблені фільми Володимира Зеленського

"Людина дощу" (1988)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

У молодого підприємця Чарлі самостійне життя почалося рано. Чоловік знає, як використовувати людей і знаходити вигоду для себе. Його батько залишив спадок старшому синові Раймонду, який хворіє на аутизм. Ще у дитинстві він потрапив у психіатричну клініку, тож не знає, що таке гроші, але вміє розв'язувати складні математичні задачі.

Чарлі не знав про існування брата. Чоловіка обурило те, що батько передав спадок Раймонду, тому він вирішує викрасти його з клініки. Вони відправляються у захопливу подорож, під час якої, можливо, зрозуміють одне одного.

"Хрещений батько" (1972)

Рейтинг IMDb: 9.2/10

У фільмі розповідається про сім'ю Корлеоне, яка очолює мафіозну імперію у післявоєнній Америці. Раптово відповідальність за спадщину змушений на себе взяти молодший син старого дона, ветерана війни Майкл, який хотів жити чесно. Глядачі спостерігають за тим, як влада може змінити людину.

"Одного разу в Америці" (1984)

Рейтинг IMDb: 8.3/10

У 1968 році Девід "Локшина" Ааронсон повертається до Нью-Йорку, де у 20-х і 30-х роках займався кримінальними справами. Більшість його друзів, зокрема давній партнер Мака, давно загинули, але він вважає, що минуле ще не закрите.

"Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975)

Рейтинг IMDb: 8.6/10

Рендла Патріка Макмерфі переводять з тюрми на обстеження до психіатричної лікарні. Він припускає, що там буде менше обмежень. Проте медсестра Ретчед суворо керує психіатричним відділенням. Вона залякує своїх пацієнтів знущаннями, ліками та сеансами електросудомної терапії. Так, між Рендлом і Ретчед починається боротьба.

