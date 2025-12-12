Акторка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" загинула в трагічній ДТП
- Акторка Венне Алтон Девіс загинула у ДТП в Нью-Йорку, отримавши важкі травми голови та тіла.
- Девіс відома за ролями в серіалі "Дивовижна місіс Мейзел" та інших, а також працювала охоронницею в аеропорту.
Мережу сколихнула інформація про трагічну загибель акторки Венне Алтон Девіс. Ви можете знати її як зірку американського серіалу "Дивовижна місіс Мейзел".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Hello. У матеріалі розповідаємо подробиці трагічної звістки.
Венне Алтон Девіс загинула в трагічній ДТП: що відомо?
Як з'ясувалося, 9 грудня 2025 року акторка потрапила в жахливу ДТП. Позашляховик збив артистку на дорозі в Нью-Йорку, внаслідок чого вона отримала важкі травми голови та тіла.
Інцидент стався близько 9-ї вечора на перехресті Бродвею та Західної 53-ї вулиці. Постраждалу одразу доставили до лікарні, однак, попри всі старання медиків, того ж вечора вона померла від отриманих ушкоджень. На момент смерті акторці було 60 років.
Чоловік, який спричинив ДТП, травм не отримав і залишився на місці події.
Що відомо про Венне Алтон Девіс?
- Венне Алтон Девіс була акторкою та стендап-комікесею.
- У вільний час вона любила займатися спортом, тож у її соцмережах можна побачити безліч фотографій, де вона у бойовій формі чи позі.
- Вона з'являлася в таких стрічках, як "Дивовижна місіс Мейзел", "Сліпа зона", "Американська Одіссея", "Сором" та інших.
- Крім того, що цікаво, акторка працювала охоронницею в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.