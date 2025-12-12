Акторка серіалу "Дивовижна місіс Мейзел" загинула в трагічній ДТП

Мережу сколихнула інформація про трагічну загибель акторки Венне Алтон Девіс. Ви можете знати її як зірку американського серіалу "Дивовижна місіс Мейзел".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Hello. У матеріалі розповідаємо подробиці трагічної звістки.

Венне Алтон Девіс загинула в трагічній ДТП: що відомо?

Як з'ясувалося, 9 грудня 2025 року акторка потрапила в жахливу ДТП. Позашляховик збив артистку на дорозі в Нью-Йорку, внаслідок чого вона отримала важкі травми голови та тіла.

Інцидент стався близько 9-ї вечора на перехресті Бродвею та Західної 53-ї вулиці. Постраждалу одразу доставили до лікарні, однак, попри всі старання медиків, того ж вечора вона померла від отриманих ушкоджень. На момент смерті акторці було 60 років.

Чоловік, який спричинив ДТП, травм не отримав і залишився на місці події.

Що відомо про Венне Алтон Девіс?